Mistero sulle apparizioni di Maradona allo stadio, ecco cosa è successo durante queste partite

Il 25 novembre di quest’anno saranno due anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il giocatore che ha fatto la storia del calcio ed è stato molto amato da milioni di appassionati in tutto il mondo. Il mito di Diego non è mai tramontato, al punto che un mistero sta girando nelle ultime ore: el pibe de Oro è ancora vivo?

l mito di Maradona è intramontabile, soprattutto nella sua patria, l’Argentina, e nella sua amata Napoli, el pibe de Oro ha lasciato un segno indelebile.

I tifosi venerano ancora Diego Armando, e i muri dei luoghi a lui più cari sono pieni di murales e ricordi dedicati al genio del calcio. Napoli gli ha dedicato il suo stadio San Paolo, che oggi si chiama Stadio Maradona.

Tutti ricordiamo le immagini di delirio e di tristezza nei giorni della scomparsa del pibe de Oro, a novembre del 2020. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade, ed hanno reso omaggio in Argentina alla salma di Maradona.

Ma a due anni di distanza, è nato un mistero intorno alla scomparsa di Maradona: Diego è davvero morto? Questa domanda ha iniziato a entrare nella testa di milioni di persone, a seguito della pubblicazione, a pochi giorni di distanza, di 2 foto in cui appare un uomo che somiglia molto al calciatore argentino.

Il 1 giugno, durante la partita della nazionale argentina contro l’Italia, la fotografa Sara Aribó ha scattato come molti colleghi delle foto in campo. Sul suo account Twitter @saritalcual, Sara Aribó ha caricato la foto originale e ha scritto: “Ho scattato questa foto alla Finalissima a Wembley e vorrei trovare la ragazza con le braccia alzate. Lo facciamo?”

Ma è rimasta sorpresa quando il tweet è diventato virale e ha ricevuto centinaia di risposte scioccanti: qui compare Diego Maradona? La gente ha notato in mezzo il pubblico un uomo che somiglia a Diego. La fotografa ha rilasciato un’intervista a TN e ha fatto riferimento alla foto che ha scattato. “È ovvio che il 90% delle foto sono state fatte a Mess…ma perché non pensarci? Se era un sogno fotografare Messi…Messi con Maradona al suo fianco, sullo sfondo, è spettacolare. Migliaia di follower hanno caricato su tutti i miei account, non smetto di ricevere messaggi, quella foto era tutto. Ci sono persone che mi hanno detto ‘non posso credere che Diego sia qui’, è stato super, super forte”.

L’uomo, con un berretto, una tuta e soprattutto una corporatura simile a Maradona, ha colpito per il fatto che fosse stato immortalato con la testa bassa, come per non farsi vedere. Intanto sul web i commenti impazzano “Qualcun altro vede Diego?” o “D10S è nella foto e stai cercando quella ragazza”. Il tweet è diventato subito virale, e ovviamente l’opinione pubblica si è divisa. I fans di Maradona hanno però preso posizione, e affermato “Elijo creer”, scelgo di credere.

Ma non è finita. Un’altra foto, scattata durante la gara tra Gimnasia La Plata e Patronato di venerdì 10 giugno, sembra aver immortalato Diego, ancora una volta sugli spalti. La suggestione nasce anche dal fatto che Gimnasia La Plata è la squadra di cui Maradona era allenatore quando è deceduto. Nell’immagine si vede un uomo con il cappellino blu che assomiglia al Pibe de Oro. E così il nuovo “credo” può continuare a prosperare.