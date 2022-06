Nuovi guai per Johnny Depp, a pochi giorni dalla vittoria contro Amber Heard, arriva un altro processo, ecco che succede

E’ stato il processo dell’anno, quello che ha tenuto incollati milioni di persone a tv e tablet. Parliamo delle vicende che hanno visto coinvolti gli attori Johnny Depp e Amber Heard. Ora, dopo la fine del processo che lo ha visto vincente, un’altra tegola si prospetta per l’attore americano. Ecco che sta succedendo.

Dopo aver perso il processo per diffamazione contro l’ex marito Johnny Depp, Amber Heard ha dichiarato in una recente intervista di amare ancora l’attore.

Depp dal canto suo, ha risposto che la Heard ha detto di amarlo ancora, ma che in realtà vuole solo continuare a litigare.

Non ha nemmeno fatto in tempo a festeggiare il felice epilogo del lungo processo contro la ex moglie Amber Heard, che Johnny Depp si trova di fronte ad un nuovo processo da affrontare, questa volta a suo carico. Anche questa volta saranno gli avvocati Camille Vasquez e Benjamin Chew, a difendere l’attore, questa volta accusato da un collega durante le riprese di un film.

La nuova accusa risale a un film del 2017

L’accusa è di aver preso a pugni nel 2017 il location manager Gregg ‘Rocky’ Brooks durante le riprese del film ‘City of Lies’ – un crime-thriller sulle indagini della polizia di Los Angeles sull’omicidio irrisolto di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, dove Depp era protagonista. Il location manager ha denunciato Depp di averlo picchiato, mentre il protagonista dei Pirati dei Caraibi sostiene che Brooks lo avrebbe provocato e di aver quindi agito per legittima difesa.

La denuncia ha provocato la decisione del distributore di fermare l’uscita del film, prevista per settembre 2018. Secondo Variety, Johnny Depp avrebbe respinto l’accusa di aggressione fisica, ma solo verbale, dopo aver visto Brooks comportarsi “in modo bellicoso con una donna sul set“.

Brooks a sua volta ha affermato che Depp gli avrebbe urlato “Chi cazzo sei? Non hai il diritto di dirmi cosa devo fare” e di averlo colpito due volte alle costole, solo per avergli detto che avrebbero potuto girare solo un’altra ripresa esterna.

La data dell‘inizio del processo è il 25 luglio presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, ma non sembra ci sarà una diretta come accaduto per il processo contro Amber Heard.