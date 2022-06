Giovanni Allevi ha un tumore, il pianista di fama internazionale pubblica il triste annuncio sui social, ecco cosa sta succedendo all’artista

Giovanni Allevi, il compositore e pianista di fama internazionale, è malato, e lo annuncia sulle sue pagine social. 53 anni, l’artista di Ascoli Piceno ha deciso, come altri personaggi pubblici, di raccontare la verità al pubblico, spinto anche dalla necessità di fermare il suo tour estivo. Ecco cosa sta succedendo al pianista.

Allevi è il simbolo del rinnovamento della musica colta, e grazie a lui l’arte della composizione è tornata all’attenzione delle nuove generazioni.

Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, già nel 2017 Allevi ebbe un problema di salute durante il tour in Giappone, quando fu operato d’urgenza per un grave distacco della retina. Oggi il pianista torna a parlare della sua salute, proprio nel periodo che precede l'”Estasi – European Piano Solo Tour 2022″, il tour estivo che ora è costretto a fermare.

Il motivo lo spiega in un post sulla sua pagina Facebook “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”

Il mieloma, che succede al corpo

L’AIRC spiega che il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline o gammaglobuline) per combattere le infezioni.

Il mieloma multiplo rappresenta l’1,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia e l’1,5 per cento di quelli diagnosticati nelle donne. Le stime nazionali relative al 2020 parlano di poco più di 2.700 nuovi casi di mieloma ogni anno tra le donne e circa 3.000 tra gli uomini.

Benché sia difficile da diagnosticare e prevenire (spesso ci si accorge solo attraverso esami di routine), uno dei sintomi più comuni è il dolore alle ossa localizzato soprattutto a livello della schiena, dell’anca e del costato. Associato al dolore si riscontra spesso una maggior fragilità dell’osso, che si può rompere anche in seguito a traumi lievi.

L’anemia, ossia la diminuzione del numero di globuli rossi, causa stanchezza, debolezza e difficoltà respiratoria. La diminuzione dei globuli bianchi (leucopenia) e delle piastrine (trombocitopenia), più rare, si manifestano invece con una minor resistenza alle infezioni e con la facilità al sanguinamento anche in seguito a banali tagli. Insufficienza renale, debolezza e confusione mentale sono altri sintomi della malattia.

Ora Allevi dovrà fermarsi e dedicarsi a riprendere le forze per combattere i problemi che la malattia porta.