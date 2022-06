Viagra, la famosa pillola blu, ecco che potrebbe succedere se a prenderla fosse una donna

Nel 1998 esce sul mercato un farmaco che ha contribuito, come dice la stessa casa produttrice Pfizer, “alla seconda rivoluzione sessuale”. Con 60 milioni di pillole vendute solo nei primi 10 anni di vita, il Viagra è diventata la pillola più famosa del mondo. Ad assumerla è l’uomo, ma abbiamo mai pensato a che succede se a prenderla è la donna?

La pillola blu, lanciata come farmaco per la disfunzione erettile e diventata un fenomeno sociale.

Diventato uno dei farmaci più presi di mira dal contrabbando, dal 2013 è stato commercializzato dal stio web ufficiale proprio per garantire l’acquisto sicuro.

“Oltre a essere sicuro ed efficace per il trattamento della disfunzione erettile, il Viagra ha ri-connesso il desiderio con l’erezione e ha ri-creato un maschio così sicuro di sè da non essere più ossessionato dal machismo a ogni costo. Un maschio tenero e affettuoso. In altre parole, ha ri-creato la coppia. In tutti i sensi.” – ha dichiarato il Professore Emmanuele A. Jannini, coordinatore del corso di laurea in sessuologia dell’Università dell’Aquila.

Il sito ufficiale del Viagra è però molto attento nel dare tutte le informazioni mediche, per far capire ai visitatori che l’assunzione della pillola blu deve essere seguita da un medico. Nella home page, infatti, c’è una sezione dedicata alle “informazioni e indicazioni importanti sulla sicurezza“.

L’Agenzia del Farmaco spiega cos è il Viagra: “Sildenafil Pfizer contiene il principio attivo sildenafil (come citrato) che appartiene alla classe dei medicinali denominati inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). Aiuta a rilassare i vasi sanguigni nel pene, consentendo

l’afflusso di sangue al pene quando è sessualmente stimolato. Questo medicinale l’aiuterà ad avere un’erezione solo se è sessualmente stimolato. Questo medicinale è un trattamento per gli uomini adulti che presentano disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un’erezione idonea per un rapporto sessuale“.

Che succede se una donna prende il Viagra?

Il Viagra spesso ha incuriosito le donne, ma anche gli uomini, su quali effetti potrebbe sulla sessualità femminile. Anzitutto va ricordato che la sessualità maschile e femminile funzionano in maniera differente, e il Viagra ha il fine di aiutare l’erezione, inesistente nella donna.

La pillola incrementa il flusso di sangue, per questo si pensa che potrebbe aumentare anche la libido nelle donne, ma questo non è stato provato scientificamente, perché in caso di problemi in ambito sessuale, le donne seguono dei trattamenti chiaramente diversi.

Il Sildenafil trova impiego durante il trattamento della disfunzione erettile e per migliorare le capacità di esercizio nei pazienti adulti affetti da ipertensione polmonare, quindi il suo utilizzo per la sessualità della donna non è contemplato, ma soprattutto non è mai stato testato dalla casa produttrice.

Al contrario, esiste quello che è viene chiamato il Viagra femminile, o Viagra rosa, la pillola di flibanserina dedicata alle donne, che infatti si consiglia di assumere ogni sera prima di andare a dormire – e non necessariamente prima dell’atto sessuale, come nel caso del Viagra maschile. La pillola rosa aiuta nei casi di problemi di libido.