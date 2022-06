Gwyneth Paltrow, il suo ultimo sex toys presentato sul web, ecco che succede e…le istruzioni per l’uso

Gwyneth Paltrow è, oltre un’attrice famosa, diventata negli ultimi anni imprenditrice. Dal 2008 ha dato vita a Goop, un’azienda che si occupa di benessere e lifestyle. Ultimamente l’attrice si sta dedicando alla vendita di articoli per il benessere femminile, ed ha appena presentato il suo ultimo sex toys, con tanto di istruzioni per l’uso.

Nato inizialmente come una semplice newsletter, Goop ha visto la nascita anche di negozi fisici ed ha un’importante piattaforma e-commerce.

Secondo alcune stime, all’inizio del 2020 il valore stimato della società era attestato intorno ai 250 milioni di dollari.

Gwyneth Paltrow è stata un’attrice molto amata, vincitrice nel 1999 del Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love. Negli ultimi anni, l’attrice americana si è trasformata in un’imprenditrice, lanciando sul mercato la sua piattaforma Goop, un sito di benessere e lifestyle diventato un e-commerce dove si vendono oggetto davvero originali.

Gli oggetti in questione, che hanno fatto molto parlare di sé, riguardano il benessere sessuale della donna, un argomento che la Paltrow ha molto a cuore, e che cerca di divulgare attraverso il suo sito. Per aiutare le donne, l’attrice ha scelto di mettere in commercio degli oggetti che sono già diventati iconici, e che sono andati sold out dopo poche ore, come la candela all’odore di vagina, e le uova vaginali.

L’ultima uscita lanciata da Goop in questi giorni, riguarda sempre la sessualità femminile, ed è chiamato “Viva la Vulva“, un nome che già dice molto. Sul sito è presentato come un “vibratore clitorideo giocoso e compatto, fatto per soddisfare gli orgasmi“.

Viva la Vulva, le istruzioni per l’uso

“La curva di Viva la Vulva lo rende un massaggiatore della vulva superiore e uno stimolatore del clitoride in uno. È intuitivo da usare, ultrasilenzioso e realizzato con silicone liscio come la seta. E ha 10 modalità di vibrazione, 3 intensità costanti e 7 modelli, per farti entrare nel ritmo“, spiega la pagina di presentazione del prodotto.

Nella pagina è presente anche una guida per usare Viva la Vulva, sia da sola che con il partner. Ecco le istruzioni per l’uso:

Da sola o con il partner, il team di Goop pubblica questi consigli con tanto di foto “usa il pollice e il medio per afferrare Viva la Vulva e posiziona il punto più alto dell’arco ovunque sulla tua vulva o ovunque ti senti bene. Posiziona il dito indice a un’estremità per premere il dispositivo contro il tuo corpo; il silicone a doppia densità è confortevole. Quindi goditi la curva esagerata di Viva la Vulva: poiché le vibrazioni sono più forti nel mezzo e si diffondono verso le estremità, funziona particolarmente bene per i movimenti a dondolo”.

Il vibratore costa 95 euro, ed in molti si chiedono se Gwyneth per la scelta del nome si sia ispirata alla canzone dell’ex marito Chris Martin “Viva la Vida”.