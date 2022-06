30 anni di Disneyland Paris, non solo festeggiamenti, ecco cosa è successo a uno dei personaggi più amati

A partire da Marzo 2022 sono iniziate a Disneyland Paris le celebrazioni del 30° anniversario dell’amatissimo parco. Tra festeggiamenti e tantissime novità dedicate proprio allo speciale evento, vi facciamo scoprire cosa è successo ad uno dei personaggi più amati nato dal genio di Walt Disney.

C’è chi crede poco nei sogni…e poi c’è chi vive in un mondo Disney. Ebbene sì, perché dal genio creatore di Walt Disney ha avuto origine quello che, a tutti gli effetti, si può definire un universo parallelo.

Quello in cui un po’ tutti, partendo da piccini e continuando da grandi, ci siamo rifugiati.

E’ il mondo delle principesse che vengono salvate dal loro bel principe, è il mondo dove gli animali parlano e bisticciano ma fanno divertire, è anche quello dei supereroi che insegnano ai bambini i veri valori della vita. Ma se tutto questo è entrato nella nostra fantasia e nei nostri cuori grazie ai cartoni animati e ai fumetti, in qualche modo è diventata anche realtà.

Gli appassionati Disney avevano bisogno di qualcosa di tangibile, dove poter vedere i loro beniamini in carne ed ossa ed immergersi nelle loro avventure. Come poteva succedere? E’ stato proprio il parco di Disneyland Paris, 30 anni fa, a creare questa magia.

Le novità ed i festeggiamenti a Parigi: ecco tutto quello che sorprenderà i visitatori per il 30° anniversario

Se non siete ancora tra i fortunati ad aver visitato Disneyland Paris in questi ultimi mesi, basta spulciare la pagina Instagram ufficiale del parco per scoprire quali sono le novità più belle, che vi ricapitoliamo qui. In occasione dei 30 anni, il luogo dei sogni di grandi e piccini ha iniziato, a partire da marzo 2022, ad offrire curiose variazioni.

Sarà possibile assistere a nuovi show e nuove colonne sonore musicali, come il “Disney Illuminations“. con luci e suoni e il “Disney-D-Light“, caratterizzato da effetti sonori e getti d’acqua. “Mickey and the Magician” è invece il nuovo spettacolo che andrà in scena in estate. In questa stagione è arrivato anche l’Avengers Campus, con divertimenti stratosferici dedicati agli eroi della saga. Non mancano poi i Giardini delle Meraviglie, che ospitano opere d’arte in movimento, dedicate a principesse e cattive; bontà da gustare invece con i macarons e gli altri dolci speciali, uniti agli smoothies a tema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Where Magic Gets Real ✨ (@disneylandparis)

Ma la novità più rivoluzionaria è sicuramente quella dei costumi: in occasione della scorsa Festa della Donna, l’amatissima Minnie ha indossato un look totalmente nuovo, creato per lei dalla stilista Stella McCartney. Niente abitino rosso a pois bianchi, perché la fidanzata di Topolino è stata reinterpretata con un tailleur pantalone azzurro e nero che ha cambiato per un po’ l’immaginario storico che aveva assunto nel tempo, diventando l’emblema di una “donna” libera e all’avanguardia.