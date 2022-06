La transiberiana non è solo quella che conosciamo, ne esiste un’altra vicinissima a noi, ecco dove si trova

Tutti abbiamo sentito parlare della Transiberiana, la famosa rete ferroviaria che conduce in Oriente attraverso un suggestivo percorso che parte da Mosca, ma oggi ne esiste un’altra che forse non conoscete: è vicinissima a noi. Vi sveliamo tutti i dettagli per il vostro viaggio da sogno e come poterlo prenotare.

Chi di noi non ha sentito parlare almeno una volta della celebre Transiberiana? Si tratta di una linea ferroviaria storica costruita tra il 1891 e il 1916 e lunga quasi 10.000 kilometri.

La sua particolarità è che attraversa l’Europa orientale e l’Asia settentrionale passando sul territorio russo, collegando Mosca verso l’estremo Oriente.

Il suo lunghissimo percorso ad un certo punto si biforca, completandosi con la Transmongolica e la Transmanciurana. Utilizzata da milioni di persone quotidianamente, fu presentata per la prima volta all’Esposizione Universale di Parigi nel 1900, quando tutti rimasero estasiati dalla maestosità della ferrovia più lunga del mondo. Pur essendo ad oggi uno dei centri principali di trasporto merci, per molti la Transiberiana rimane l’occasione per immergersi in un incantevole viaggio indimenticabile.

Attraverso questa ferrovia, su cui spesso le agenzie di tour turistici organizzano dei percorsi, è possibile per il viaggiatore godersi lo spettacolo di paesaggi unici e differenze culturali che rimangono irrimediabilmente stampate nei cuori grazie alle emozioni che offrono. Forse però, non è necessario arrivare a Mosca per gustarsi un’esperienza del genere, perché abbiamo un’altra “Transiberiana” molto più vicina a noi.

La “Transiberiana d’Italia”, ecco cosa offre il percorso da sogno italiano e le informazioni utili

Non c’è bisogno dunque, di spostarsi troppo perché, come sappiamo (ma spesso ci dimentichiamo) anche la nostra Italia è in grado di offrirci delle esperienze di viaggio uniche. E’ proprio il caso della cosiddetta “Transiberiana d’Italia”, ma di cosa si tratta? Parliamo della Ferrovia dei Parchi, inaugurata nel 1897. Il percorso prevede un collegamento dagli Abruzzi verso il versante Tirrenico e Napoli, nota anche come “Sulmona-Isernia”.

Tra i residenti delle zone attraversate dal treno, come si legge sullo stesso sito ufficiale, aleggia ancora il nome de “La Napoletana”, proprio per via dei collegamenti con la città partenopea. Adesso invece il suo nome più recente è dovuto al fatto che la ferrovia attraversa i famosi parchi e aree protette tra cui il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo.

State pensando di fare un tuffo in questo meraviglioso viaggio? Ecco cosa c’è da sapere. Il treno ha un’unica partenza, quella da Sulmona, generalmente dal binario 1. Per prenotare i biglietti si procede sul sito ufficiale che, tramite la sua piattaforma, vi permetterà di scegliere data e numero di posti, ricevendo poi il biglietto digitale tramite email.

Non siete ancora convinti? Vi lasciamo con questo aneddoto, scoperto ancora una volta dal sito ufficiale: il suggestivo nome “Transiberiana d’Italia”, nacque nel 1980, ad opera del giornalista e scrittore Luciano Zeppegno, il quale rimase così impressionato da una nevicata negli Altipiani Maggiori d’Abruzzo da ricordargli, come ha raccontato, “una steppa siberiana ghiacciata“.