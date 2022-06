Allarme caldo, un rimedio incredibile elimina il rischio di colpi di calore per i cani, ecco di cosa si tratta

L’estate è chiamata la bella stagione, ma come ogni periodo dell’anno ha i suoi pro e i suoi contro, e il primo problema è chiaramente il caldo eccessivo. A soffrire il calore non siamo solo noi umani, ma anche gli animali. Ora però esiste un metodo che può risolvere questo problema per i nostri amici cani.

Il caldo può essere un vero e proprio nemico per i nostri amici a quattro zampe, che a volte potrebbe anche essere fatale. Purtroppo le cronache ci riportano di molti animali che muoiono a causa dell’eccessivo calore, a partire dai proprietari che li lasciano chiusi nelle automobili.

Parlando di cani, il colpo di calore può essere fatale se dovesse subentrare, ed è fondamentale quindi fare attenzione per evitare più possibile l’esposizione alle alte temperature, in particolare tenendolo al fresco nelle ore più pericolose della giornata.

Anzitutto occorre evitare di far stare il cane sotto il contatto diretto del sole, e fare in modo che sia sempre idratato, ed abbia sempre a disposizione dell’acqua – fondamentale prima di ogni cosa. Come sappiamo, sono molte le raccomandazione di evitare le passeggiate nelle ore in cui il sole cuoce l’asfalto, perché anche le zampe dell’animale saranno roventi!

Tappetino rinfrescante, la soluzione al caldo

Per aiutare i nostri amici a quattro zampe a non soffrire più il caldo, è stato progettato un prodotto davvero innovativo: è il tappetino refrigerante per animali, un materassino che ha un effetto rinfrescante per il cane ci si accomoda, regolando la temperatura corporea e comodissimo da usare.

In commercio ci sono diversi tipi di tappetini, alcuni dei quali vanno però prima riempiti d’acqua e messi in frigo a raffreddarsi, ma ce ne sono molti già pronti per l’uso. L’azione refrigerante duratura è data dal gel atossico che si trova all’interno, e l‘effetto dura dalle 2 alle 6 ore – in base alla temperatura dell’ambiente.

Questi tappetini sono facili da pulire, grazie al rivestimento esterno waterproof, possono essere usati in entrambi i lati, e soprattutto sono fini, ripiegabili e salvaspazio. Utilissimi per essere quindi piegati e portati anche da utilizzare in viaggio.

Molti modelli funzionano semplicemente sdraiandocisi sopra, perché il peso del cane attiva il gel che si trova all’interno del tappeto, e lentamente rilascia il fresco per evitare choc termici. Il vostro cane, in questo periodo, vi ringrazierà.