Latte scaduto, perché non devi buttarlo, incredibile a cosa può servire

Il latte è uno degli alimenti più utilizzati quotidianamente. Proprio per questo, però, è anche uno di quelli che sprechiamo di più a causa della sua breve durata di conservazione. In che modo possiamo riutilizzarlo invece di disfarcene? Le idee sono molte, ma una in particolare vi sorprenderà.

La nostra vita è un continuo consumare. Consumiamo energia, risorse e alimenti. Molto spesso le necessità familiari o il poco tempo che abbiamo per la spesa ci portano a fare provviste ed accumulare più di quanto in realtà utilizziamo.

Questo eccesso di prodotti acquistati finisce quasi sempre per diventare uno spreco, soprattutto se si tratta di prodotti alimentari che non hanno una lunga durata. Uno di questi è proprio il latte, utilissimo per il benessere di grandi e piccini ma allo stesso tempo difficile da conservare. Pur tenendolo in frigo, a meno che non sia a lunga conservazione, ci obbliga ad consumarlo nel giro di qualche giorno.

Quanto dispiacere quando siamo costretti a gettare via dei prodotti che fino al giorno prima erano buoni, e che da un momento all’altro non possiamo più usare perché scaduti…Cosa ne possiamo fare quindi? Una bevanda come il latte, una volta superata la sua scadenza, può trovare diversi utilizzi che spaziano dal beauty alle utilità casalinghe, ma uno vi sorprenderà davvero.

4 Modi per utilizzare il latte scaduto con ottimi risultati

Il latte avariato può avere un impiego sorprendente in ambito di bellezza. Ebbene sì, se vi è avanzato del latte che avete fatto scadere non temete, diventerà il migliore alleato per la vostra beauty routine.

Potete creare un composto frullando il latte scaduto insieme ad un frutto o a dei semi, ed utilizzare il composto come maschera per il viso. Le sue proprietà saranno benefiche per idratare la pelle e lenire eventuali irritazioni cutanee, perciò sarà perfetto da applicare anche su occhiaie e borse sotto gli occhi. Fondamentale anche per i capelli: potrete spalmarlo e lasciarlo agire per un’oretta e diventeranno più brillanti che mai!

Cercate un perfetto rimedio casalingo per lucidare l’argenteria? Anche in questo caso il latte scaduto vi verrà in soccorso. Sarà sufficiente impregnare un dischetto di cotone e strofinarlo sui vostri oggetti per farli tornare al loro originario splendore.

Ecco poi un utilissimo segreto che farà contenti gli amanti del giardinaggio: il latte scaduto è un ottimo fertilizzante naturale. Versandolo direttamente sul terriccio del nostro orto o delle piante d’appartamento, fornirà loro utilissimi sali minerali e vitamine.

Ma non è finita qui…in pochi conosceranno questo incredibile utilizzo del latte scaduto: incredibile da credere, ma possiamo affidarci a lui anche quando siamo alla ricerca di un buon lucidante per pulire gli accessori di pelle. Borse, scarpe e cappotti torneranno alla loro bellezza come appena comprati.