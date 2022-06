Parlare la lingua aliena è possibile? C’è qualcuno che ci è riuscito, il video è virale (VIDEO)

La curiosità umana ha sempre spaziato al di là dei nostri confini. Continuiamo a chiederci se esistano altre forme di vita fuori dal nostro pianeta, e c’è chi è convinto che sia così. Ora è arrivato qualcuno in grado di comunicare con gli alieni: ecco chi è.

L’esistenza degli alieni ha da sempre destato molta curiosità scatenando la fantasia. Dai film di fantascienza alle serie tv fino ai documentari, sono sempre più popolari quelli che parlano proprio di ufo.

Siamo soli nell’universo? Queste le domande che ci attanagliano da sempre e, come sappiamo bene, ci sono molte persone convinte di queste presenze. L’aspetto che a molti inquieta è fatto che gli extraterrestri possano, grazie alle loro tecnologie, spostarsi dal loro pianeta compiendo viaggi interstellari fino a giungere al nostro.

Gli avvistamenti avvengono da decenni in tutto il mondo e, che siano reali o meno, gli ufo aprono la mente ponendoci di fronte a grandi questioni. Da sempre molte persone affermano di essere entrati a contatto con loro e i diversi tipi di incontri si possono classificare in base al loro grado.

Gli incontri ravvicinati del 1° tipo riguardano la visione ravvicinata di un ufo posato a terra, quelli del 2° tipo consistono in ritrovamenti di tracce dell’ufo come segni nel terreno o bruciature, quelli del 3° tipo riguardano l’avvistamento di un ufo e di soggetti viventi all’interno o vicino ad esso e quelli del 4° tipo consistono invece nell’abduction, ossia nel rapimento sulla navicella. Ma esiste qualcuno che è riuscito a comprendere la loro lingua?

La donna che parla con gli alieni: Mafe Walker sconvolge il mondo con la sua verità

Negli ultimi tempi c’è qualcuno che afferma con molta sicurezza di parlare la lingua aliena. Lei è Mafe Walker ed è una donna di origine colombiana diventata in breve tempo virale sui social, in particolare su TikTok.

Proprio tramite questo canale di comunicazione la Walker ha pubblicato una serie di video in cui si mostra mentre comunica in connessione mentale con gli alieni, parlando una lingua che poco o nulla ha di comprensibile. Il vero boom di popolarità è avvenuto quando recentemente ha partecipato alla trasmissione televisiva “Venga la Alegrìa“, in cui ha mostrato le sue capacità esibendo il suo potere.

Naturalmente il fatto ha scatenato non poca ironia da parte del web, ma la donna colombiana continua dritta per la sua strada conquistando ben 446 mila follower sul suo profilo ufficiale di TikTok. “Sono una connessione tra dimensioni galattiche e piani superiori alla Terra“, ha dichiarato la medium, aggiungendo: “E’ una frequenza galattica che mando attraverso le mie corde vocali ma viene dal cuore“. Crederci o meno? Questo sta a voi, ma intanto Mafe Walker continua ad espandere la sua popolarità.