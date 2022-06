Per la prima volta puoi fare il vero viaggio nel tempo, ecco Roma come non l’hai mai vista(VIDEO)

Romani e turisti da oggi avranno la possibilità di vedere per la prima volta la città come non si era mai vista nella sua storia. Un’occasione unica di partecipare ad una esperienza che lascerà tutti a bocca aperta. Vediamo che succede nella capitale.

Dal 23 giugno è partito un progetto nato da Invisible Cities, start up innovativa creata da Arsenale 23 con il supporto di Linkem. “Invisible Cities” ha rivoluzionato il modo di

valorizzare il patrimonio archeologico, storico e artistico italiano” ha dichiarato il

Presidente di Invisible City Ernesto Faraco. Vediamo come.

Virtual Reality Bus è la mostra in movimento che fa rivivere a cittadini e turisti i capolavori della Roma Antica, per una experience immersiva unica al mondo: attraversare l’area archeologica centrale di Roma su un bus elettrico, e riscoprire l’originale splendore dei monumenti antichi ricostruiti in 3D.

Promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in

collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il supporto organizzativo di

Zètema Progetto Cultura, la mostra permette di muoversi tra gli attuali resti archeologici della Roma antica e scoprire come erano 2000 anni fa, viaggiando dentro le splendide ricostruzioni 3D realizzate dai migliori specialisti di effetti visivi in Italia con la supervisione di curatori archeologi.

L’experience tour, il cui percorso dura 30 minuti ed è fruibile in italiano e in inglese, propone un percorso mozzafiato della Città Eterna tra Fori Imperiali, Colosseo, Palatino, Circo Massimo e Teatro di Marcello, e prevede una immersione 3D con speciale tecnologia VR “visor free”. Tutte le ricostruzioni delle architetture vengono fruite direttamente sugli schermi OLED sovrapposti ai finestrini del Bus e un sistema di tendine motorizzate permetterà di ammirare le bellezze di oggi e di confrontarle con quelle del passato.

Si tratterà di un viaggio all’indietro nel tempo a 360 gradi, che coinvolgerà tutti i sensi: i

suoni e la musica a bordo e il sistema integrato di emissione di fragranze appositamente

sviluppato da Integra Fragances, consentiranno all’utente di ammirare le ricostruzioni

virtuali e di immergersi nell’atmosfera di alcuni luoghi storici del percorso, vivendo così un’esperienza unica.

La mostra “Roma Imperiale – Virtual Reality Bus” sarà attiva

tutti i giorni dalle 16.20 alle 19.40 (ultima corsa), al costo di 15 euro (ridotto a 10 euro

con la MIC card), con partenza da Piazza della Madonna di Loreto (Via dei Fori Imperiali).

Per maggiori informazioni

060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)

www.museiincomune.it; www.vrbusroma.it