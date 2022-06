Questo personaggio iconico compie 50 anni, ecco l’occasione speciale per poterlo vivere da vicino

E’ la storia di una bambina, ultima di cinque figlie, che nasce in uno dei periodi storici più burrascosi della storia. Il padre non si aspettava una femmina, perciò decide di darle un nome maschile. Da quel momento nasce un personaggio che ancora oggi viene festeggiato con una iniziativa unica, vediamo cosa è successo.

Il mito nasce nel 1972, ed oggi festeggia 50 anni di vita. Capelli biondi lunghi e occhi azzurri, di nobili origini, il suo nome è Oscar François de Jarjayes, ed è stata comandante delle guardie reali francesi. Avete capito di chi si tratta?

E’ stato un personaggio cult tra i più amati degli anni Ottanta, protagonista di un manga – serializzato dall’aprile 1972 al dicembre 1973 sulle pagine della rivista shoujo Margaret di Shueisha – dal titolo originario “Le Rose di Versailles”. E’ Lady Oscar, diventato un cartone animato tra i più amati in tutto il mondo, ed in particolare nel nostro paese.

La speciale linea dedicata da Max&Co

Nato dalla fumettista giapponese Riyoko Ikeda, Lady Oscar è diventata l’eroina che ha guidato, come e meglio di un uomo, l’esercito francese nel periodo burrascoso della Rivoluzione, appassionando milioni di grandi e piccoli davanti allo schermo.

Quest’anno Lady Oscar compie 50 anni, e per festeggiarla sono nate alcune iniziative. Dal 17 settembre al 20 novembre al TOKYO CITY VIEW sarà allestita la mostra The Rose of Versailles 50th Anniversary Exhibition – The Rose of Versailles Forever, che sarà focalizzata sui personaggi di Oscar e della regina Maria Antoinetta, protagoniste della storia. Durante la mostra sarà possibile vedere le illustrazioni originali di Ikeda, materiali, costumi, ed una ricostruzione della camera da letto di Oscar.

Ma la novità, sbarcata sul mercato, arriva dalla moda. “Ispirazione ’80 per la capsule di T-shirt dedicata all’icona gender fluid del XXI secolo. Mix colorato di loghi e disegni, stampe “frame” per magliette passe-partout, è già un cult“. Così recita la pagina dell’azienda Max&Co dedicata interamente al personaggio di Lady Oscar, con tanto di hashtag #TheLadyIsBack

“In questa &Co.llaboration dedicata a Lady Oscar, le immagini della serie animata sono reinterpretate come stampe, schizzi o strisce a fumetti e si ritrovano su maglie cropped, felpe con cappuccio, cappellini e sulla nuova versione dell’iconica logo tee MAX&Co“.

La linea è formata da circa 15 pezzi unici, ed i prezzi variano da 69 ad un massimo di 129 euro per la speciale felpa con vignetta di Lady Oscar.