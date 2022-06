Attenzione a come utilizzi lo zampirone, può essere nocivo per la salute, ecco cosa può succedere

Quando pensiamo all’estate pensiamo alle vacanze, al mare, al caldo, allo stare all’aria aperta. Ma spesso non consideriamo i contro che inevitabilmente ogni stagione dell’anno porta con sé. Al primo posto tra i problemi più fastidiosi che si presentano in estate, ci sono le punture di zanzare. Ecco però a cosa dobbiamo stare attenti.

Eliminare il problema delle punture di zanzare è probabilmente impossibile se stiamo all’aperto, a meno che non siamo tra quelle persone “fortunate” a non essere vittime dei fastidiosi animali. Tra i rimedi antizanzare, l’utilizzo di zampironi è molto frequente. Ma facciamo attenzione ai danni che possono provocare alla nostra salute, se non utilizzati nel giusto modo.

Quando arriva l’estate, per molti iniziano una serie di problemi dovuti alla stagione, tra i quali il caldo eccessivo, e le fastidiose zanzare. Forse non tutti sanno che ad attaccarci è la femmina delle zanzare, e che questi animali riescono ad intercettare le vittime attraverso gli odori che emanano addirittura fino a 50 metri di distanza.

Tra i vari rimedi anti zanzare, i più utilizzati e conosciuti sono le spirali zanzarifughe, meglio conosciuti come zampironi, che contengono un mix di sostanze il cui fine è far crollare il potere pungente di questi animali. Generalmente si dividono in quelli che contengono sostanze aromatiche (la più conosciuta è la citronella) per allontanare le zanzare, e quelle contenenti insetticidi per stordirle o addirittura ucciderle. Ma abbiamo mai pensato agli eventuali danni dai fumi che emanano questi prodotti?

Il rischio maggiore è quando gli zampironi, come altri prodotti, sono utilizzati in luoghi al chiuso, per questo si raccomanda di utilizzarli solo per l’esterno; i fumi emessi dalla combustione della spirale, può essere dannosa se inalata dagli umani. Secondo gli studi, le sostanze insetticida utilizzate sono generalmente considerate sicure, ma ad essere rischiose sono le polveri fini prodotte dalla combustione della spirale.

In particolare uno studio dell’università di Sydney ha stimato che le polveri sottili derivanti dalla combustione della spirale anti zanzare, equivale a bruciare 75-137 sigarette. In pratica, la quantità di fumo passivo che una persona può respirare è paragonabile a quella di circa 70 sigarette.