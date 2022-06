Che succede se si corre nello spazio? La risposta vi sorprenderà (VIDEO)

Viaggiare nello spazio è un sogno di grandi e bambini e da sempre desta molta curiosità ciò che vive chi ha questa opportunità. Esperienze uniche e azioni inimmaginabili quelle degli astronauti, che hanno abitudini tutte loro. Ma è possibile correre quando si sta nello spazio? A rispondere è proprio lei.

Se chiedete a un bambino che cosa vuole fare da grande, da sempre la stragrande maggioranza di risponderà solo una cosa: “Voglio fare l’astronauta“. Perché questo desiderio?

Perché volare nello spazio lascia libera la fantasia, immaginando di poter vedere e fare cose che tutti i comuni umani non possono fare nella vita “terrena”. Quello che noi attualmente conosciamo, ci viene raccontato proprio grazie a chi l’astronauta lo fa davvero, e si è dedicato una vita intera ad allenarsi per poter raggiungere questo obiettivo. Uno dei volti più amati e conosciuti del momento, è sicuramente Samantha Cristoforetti.

Classe 1977 e originaria di Milano, è un orgoglio tutto italiano. Aviatrice e astronauta, ha già conquistato dei traguardi incredibili, come essere la prima donna del nostro paese negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea, oltre a detenere il record femminile di permanenza nello spazio in un volo di 199 giorni nel 2015.

Attivissima sui social, Samantha ha un profilo TikTok che accoglie quasi 508 mila follower e regala quotidianamente delle chicche uniche, permettendo a tutti di togliersi qualche curiosità sulla vita nello spazio.

Come si pratica la corsa in assenza di gravità? Samantha Cristoforetti risponde alla curiosità

Una donna attivissima e piena di ironia, la Cristoforetti è diventato un vero fenomeno del web proprio perché sulle sue pagine racconta la sua routine quotidiana. Nei video da lei pubblicati dimostra come le azioni più semplici diventino sorprendenti se fatte all’interno di un’astronave.

La cosa più divertente è che spesso lo racconta come se fosse assolutamente normale ed è quello che è successo anche questa volta, quando ha risposto alla domanda “Come si corre nello spazio?“. Ad apertura del suo video l’astronauta chiede ai followers: “Sapete che si può correre nello spazio?” ed ecco che dimostra come questo sia possibile. Naturalmente è necessaria un’attrezzatura specifica, poiché altrimenti il corpo inizierebbe a fluttuare come avviene di consueto in assenza di gravità.

Samantha indossa quindi un particolare gilet che lega al suo busto, completando l’imbracatura con delle catene elastiche che la tengono salda al suo tapis-roulant. A questo punto inizia la sua corsetta come se fosse nella palestra sotto casa, attività che come lei stessa spiega, è essenziale per evitare il suo indebolimento osseo. Godetevi questo spettacolo direttamente dallo spazio!