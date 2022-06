Isola dei famosi, i pronostici dei bookmakers, ecco su chi si punta per la vittoria finale

E’ uno dei reality più seguiti della tv italiana, ed è giunto alla sua sedicesima edizione. L’Isola dei Famosi 2022 è arrivato alla conclusione, e stasera andrà in onda l’ultima puntata. Come tutte le finali, gli spettatori sono curiosi di sapere chi vincerà l’attuale edizione. Vediamo dunque i pronostici dei bookmakers.

L’edizione più lunga di sempre dell’Isola dei Famosi è arrivata al capolinea. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, è durata 3 mesi, per un totale di 25 puntate. Unica nota triste, l’infortunio dell’inviato Alvin, che ha riportato la frattura delle dita della mano ed un occhio nero, ma che non mancherà alla finalissima.

Dopo l‘abbandono del gioco da parte di uno dei favoriti Edoardo Tavassi per motivi di salute, ecco dunque i finalisti di questa edizione che questa sera si contenderanno lo scettro: Carmen Di Pietro, Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. In attesa di vedere la puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, andiamo a vedere su chi puntano i vari bookmakers, secondo una classifica stilata da TuttoTv.

Quote Snai:

Nicolas Vaporidis: 1,30

Carmen Di Pietro: 3,50

Marialaura De Vitis: 10,00

Luca Daffrè: 10,00

Mercedesz Henger: 15,00

Nick Luciani: 15,00

Quote Sisal:

Nicolas Vaporidis: 1,30

Carmen Di Pietro: 4,50

Nick Luciani: 12,00

Luca Daffrè: 16,00

Marialaura De Vitis: 16,00

Mercedesz Henger: 25,00

Quote Eurobet:

Nicolas Vaporidis: 1,20

Carmen Di Pietro: 5,00

Luca Daffrè: 11,00

Mercedesz Henger: 13,00

Marialaura De Vitis: 21,00

Nick Luciani: 21,00

Quote GoldBet:

Nicolas Vaporidis: 1,32

Carmen Di Pietro: 3,50

Luca Daffrè: 12,00

Merialaura De Vitis: 12,00

Nick Luciani: 16,00

Mercedesz Henger: 16,00

Quote di Planetwin:

Nicolas Vaporids: 1,28

Carmen Di Pietro: 3,65

Marialaura De Vitis: 11,00

Luca Daffrè: 11,00

Nick Luciani: 15,00

Mercedesz Henger: 17,00

A quanto dicono i numeri, quindi, il super favorito per la vittoria finale sarebbe l’attore romano Nicolas Vaporidis, seguito da Carmen di Pietro. Non resta che vedere stasera come andrà.