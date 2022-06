Vacanze con gli animali, i posti migliori dove andare, ecco i consigli pratici che ti indirizzeranno nella scelta

Con l’estate arrivano anche i viaggi e le vacanze, e proprio in questo periodo dobbiamo pensare a loro: i nostri amici animali. Ci vuole una certa organizzazione per portare con noi Fido e soprattutto ci sono delle regioni d’Italia più accoglienti per lui: ecco quali sono.

Siamo ormai in piena estate, iniziata quest’anno anche prima rispetto al solito con temperature da record e clima balneare. Tutti pronti allora per saltare sui nostri mezzi e dire “Ciao Ciao” alle nostre case per un po’, staccare la spina e spostarci per le mete dei nostri sogni.

Ma se in casa abbiamo un animale domestico, è proprio a lui che dobbiamo pensare per organizzare al meglio una vacanza. Ogni anno i dati relativi agli abbandoni di animali sono drammatici: 50.000 cani e 80.000 gatti, la maggior parte concentrati proprio nel periodo estivo.

Ma se abbiamo un cuore, questo non lo faremmo mai. Ecco allora qualche consiglio utile su come rendere viaggio e vacanza ideale per loro…e se proprio non vogliamo portarlo con noi, rivolgiamoci ad una pensione o a un dog sitter! Prima di partire assicuriamoci che l’animaletto sia in piena salute: consultare il nostro veterinario sarà la mossa giusta e informarci su quale sia il più vicino nella località in cui alloggeremo, meglio ancora.

Ricordiamoci di fornirlo di medaglie e targhette di riconoscimento, in cui ci saranno scritti i nostri contatti nel caso si perda. Prepariamoci anche chiedendo le modalità di viaggio con animale alle diverse compagnie di trasporto, che sia in treno o in aereo.

Ma quali sono le regioni d’Italia più pet-friendly in cui viaggiare con loro?

Tra montagna e mare: ecco dove saranno più felici i nostri amici a quattro zampe

Sono ormai alcuni anni che la sensibilizzazione al tema dell’abbandono, sta spingendo sempre più le località turistiche più amate in Italia ad organizzarsi al meglio per i nostri amici animali. Ci sono gli hotel a misura di cane e gatto, oppure le cosiddette Dog Beach, dove la loro presenza non è un fastidio, anzi un valore aggiunto!

Ma quali sono le regioni più pet-friendly del nostro paese? Al primo posto c’è l’Emilia Romagna, dove troverete ben 35 spiagge pet-friendly, dove padroncini e cani potranno divertirsi insieme tra sabbia e tuffi. Inoltre la regione ospita strutture d’eccellenza che accolgono i nostri cuccioli, dei veri canili/hotel a 5 stelle.

Tra le regioni perfette per gli amici a quattro zampe ci sono inoltre: Trentino, Piemonte, Friuli e Valle d’Aosta, dove i cani (alcune razze in particolar modo) si sentiranno pienamente a loro agio rilassandosi e correndo tra le montagne. Ma se invece non potete proprio rinunciare al mare, potete scegliere anche Toscana, Sardegna e Liguria. In queste località esistono dei veri e propri Camping dedicati ai cani. L’attrezzatura che troverete è delle migliori: non mancano lettini, ciotole, snack, veterinari h24, addestratori e attività cinofile.