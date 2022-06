Attenzione a come lavi i costumi, con questa azione rimarranno come nuovi a lungo (VIDEO)

L’estate è arrivata non solo con grande anticipo, ma sta davvero mettendo a dura prova tutta l’Italia con temperature veramente fuori dal comune. In questi momenti l’ideale è fare un bagno, al mare o in piscina, per cercare di rinfrescarsi più possibile. Ma abbiamo mai pensato a come lavare a fondo i costumi che indossiamo? ecco cosa fare.

Se amiamo sfoggiare in estate costumi sempre al top, dobbiamo fare anche attenzione al loro lavaggio. Spesso non pensiamo a quanto sia importante il giusto lavaggio dei costumi da bagno, non solo dal punto di vista estetico, ma anche perché li indossiamo a diretto contatto con le zone più delicate della nostra pelle.

Sabbia, cloro e sale sono i nemici numero uno dei nostri costumi da mare. Durante la stagione estiva, li indossiamo in continuazione, anche più volte al giorno. Qualunque sia il tipo di tessuto, è necessario occuparsi con attenzione al lavaggio dei nostri costumi. La prima cosa da fare se si torna dal mare, è cercare di sciacquare via il più possibile la sabbia che si insinua fastidiosamente nel tessuto, mettendo il costume sotto acqua corrente tiepida, al limite con l’aggiunta di un pò di sapone delicato.

Il noto e seguitissimo influencer delle specializzato in pulizie Mattia Alessio, conosciuto con il nome della pagina dei suoi social “La casa di Mattia“, ha dedicato un video proprio ai consigli su come lavare accuratamente i costumi da bagno. L’uomo delle pulizie più famoso del web, si raccomanda sempre di fare un passaggio di lavaggio a mano, appena rientrati dal mare o dalla piscina.

Mattia consiglia anzitutto di mettere i costumi all’interno di una bacinella riempita di acqua tiepida, in fondo alla quale consiglia di appoggiare un foglietto di acchiappacolore. Questo per evitare problemi, visto che i costumi generalmente sono di colori diversi. Messi in acqua, aggiungere poco detersivo ed anche un goccio di candeggina delicata. Attenzione ad indossare a questo punto dei guanti, perché subito dopo bisognerà immergere le mani e mescolare i costumi per aiutare detersivo e candeggina a penetrare nei tessuti.

Lasciare a questo punto i costumi in ammollo nella bacinella per circa 10 minuti, dopo di che si possono sciacquare e mettere in lavatrice. In lavatrice Mattia consiglia di programmare la centrifuga a 800 massimo 900 giri, per non rovinare alcuni modelli come quelli con reggiseno con il ferretto.

Attenzione infine all’asciugatura. Far asciugare i costumi all’aria e non esporli direttamente ai raggi solari, perché la loro luce diretta provoca l’ingiallimento degli indumenti bianchi, e intacca la brillantezza dei colori.