Il ritorno di Jack Sparrow, ecco cosa è successo a Johnny Depp dopo la sentenza vinta contro la Heard, fans in visibilio

Johnny Depp ancora in prima pagina, ma fortunatamente non per fatti legali. Negli ultimi mesi l’attore è stato impegnato nel processo contro la ex moglie Amber Heard, seguito in diretta da milioni di spettatori sia in tv che su web. Depp ha vinto la causa in cui accusava la ex moglie di diffamazione. Ora il Daily Mail lancia la bomba: il ritorno di capitan Sparrow è vicino.

Il team legale dell’attore ha affermato che Depp ha perso un giorno di paga di 22 milioni di dollari dopo che la Heard ha pubblicato il suo editoriale sul Washington Post nel 2018 che non identificava Depp, ma lo etichettava chiaramente come un molestatore domestico. L’attore dopo essere stato protagonista dei cinque film di Pirati dei Caraibi negli ultimi 15 anni, è stato abbandonato dalla Disney subito dopo l’editoriale.

La star di Edward Mani di Forbice aveva precedentemente detto alla giuria che non avrebbe più lavorato con la Disney dopo essere stato cancellato dal sesto film dei Pirati, dicendo di sentirsi “colpevole fino a prova contraria” con i dirigenti Disney. Oggi, dopo la vittoria di Depp in tribunale contro la ex moglie, la Disney sarebbe pronta a sborsare una bella cifra per convincere l’attore a vestire di nuovo i panni di Jack Sparrow. Una fonte avrebbe rivelato a Poptopic che la casa cinematografica sta lavorando a un “accordo da 301 milioni di dollari” per riprendere il rapporto con l’attore.

“Hanno contattato l’attore prima del processo per diffamazione contro Amber Heard e gli hanno chiesto se sarebbe stato interessato a tornare per un altro film sui Pirati o due. Secondo quanto riferito, l’accordo prevede che Johnny Depp ritorni nei panni di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e una serie spin-off Disney Plus sui primi anni di vita del Capitano della Perla Nera“.

Ci sarebbero anche i dettagli dell’accordo “Quello che posso dirvi è che lo studio ha già scritto una bozza per un film su Jack Sparrow, quindi sono molto fiduciosi che Johnny li perdonerà e tornerà come il suo personaggio iconico“, specificando anche che la Disney vorrebbe aggiungere una “donazione considerevole” a un ente di beneficenza scelto da Depp come gesto di buona volontà.