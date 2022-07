Ceretta, attenzione a dove resta attaccata, ecco cosa fare

La ceretta è uno dei metodi di depilazione ancora oggi più usati. In vista dell’estate scatta la corsa dall’estetista, ma c’è chi invece preferisce la comodità di svolgere questo trattamento in casa. Cosa succede, però, se rimane attaccata? Vi sveliamo un trucco per eliminarla da una parte in particolare.

Per la maggior parte di donne e uomini è ormai diventata un’abitudine fissa, ma certo con l’arrivo dell’estate e con la possibilità di andare al mare solo una cosa ci lampeggia in testa: “depilazione“. I metodi per svolgerla sono ormai tantissimi, ma uno dei più tradizionali ed efficaci rimane la ceretta.

Abbastanza facile da utilizzare per la sua praticità, la ceretta permette di eliminare il pelo dalla radice, assicurando quindi un effetto più duraturo (rispetto ad esempio, al rasoio). In realtà, questa sostanza consiste in una resina estratta dall’albero di pino che perciò, si presenta solida per poi sciogliersi se sottoposta a calore.

Rimane uno dei trattamenti più richiesti all’estetista, ma molti si cimentano con il loro metodo nella depilazione fatta in casa. La ceretta si realizza facilmente per mezzo di fornelletti specifici in cui sciogliere le perline di prodotto, oppure con l’aiuto di rulli in plastica e ferro predisposti.

Una volta finito però, una cosa è certa. Nonostante proviamo ad eliminare ogni residuo possibile di cera per mezzo di acqua tiepida, saponi o oli, qualche macchia di prodotto caldo potrebbe irrimediabilmente scolare, diventando fastidiosa. Ecco cosa possiamo fare.

Rimuovere le macchie di ceretta dagli abiti, ecco i metodi più semplici

Farsi una buona ceretta in casa sarà sicuramente semplice ed economico, ma potremmo incappare in fastidiose conseguenze, come la caduta di prodotto sui vestiti. Gli abiti che indossiamo inoltre, potrebbero assorbire i residui di ceretta rimasti sul nostro corpo, danneggiando il capo.

Cosa fare dunque per eliminarli? Esistono diversi metodi da provare in casa per porre rimedio a questo inconveniente. Si può provare con l’acqua bollente oppure con l’alcool, tentando di rimuovere la macchia mentre si sfrega delicatamente. I più coraggiosi potrebbero provare anche con l’aiuto di un coltello piatto: questo può sfregare leggermente la parte impregnata di ceretta, andando ad eliminarla da tessuti più doppi come il denim.

Il metodo però sicuramente più efficace che vogliamo proporvi è quello del ferro da stiro. Sarà necessario innanzitutto attrezzarsi di fogli di giornale, sacchetti di carta scura o carta bianca senza stampe. Questi andranno stesi a protezione del tessuto su cui si dovrà passare il ferro ben caldo senza vapore. In questo modo la ceretta tenderà a restare attaccata sulla carta, che possiamo sostituire man mano per ripetere il procedimento finché non sarà eliminata completamente. Provare per credere!