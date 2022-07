JK Rowling svela in anteprima la copertina del suo ultimo libro, fans in visibilio

E’ forse la scrittrice più famosa in assoluto nell’ambito della letteratura per bambini e ragazzi, anche se i suoi libri sono letti da persone di ogni età. Parliamo di JK Rowling, la mamma di Harry Potter, il mago più amato di sempre. La scrittrice scozzese ha svelato la copertina del suo ultimo libro, dando la notizia in anteprima sulla sua pagina Twitter.

La rivista Forbes nel 2011 l’ha inserita nella classifica delle donne più ricche del Regno Unito, e la sua storia ha appassionato milioni di persone. La Rowling è il simbolo della donna con in tasca pochi soldi e l’idea di un libro, che riesce a esaudire i sogni di milioni di bambini.

Il primo libro di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, è stato pubblicato nel 1997 ottenendo un incredibile successo di critica e pubblico. Sono seguiti altri sei libri di successo e otto film di successo. I libri del maghetto sono stati tradotti in oltre 80 lingue, hanno vinto numerosi premi e hanno venduto più di 500 milioni di copie in tutto il mondo, diventando la serie di libri più venduta della storia.

Nel 2016 la mamma di Harry Potter ha lanciato la nuova avventura con Animali fantastici e dove trovarli, una sceneggiatura originale di J.K. Rowling e il primo di una grande serie di film per la Warner Bros. L’eredità di Harry è sempre presente nella vita professionale e personale della scrittrice, ormai legata indissolubilmente al fortunatissimo personaggio da lei stessa inventato quando era giovanissima.

Il segreto dietro la mamma di Harry Potter

In pochi però sanno che la Rowling ha un “altro nome”: Robert Galbraith, che è appunto lo pseudonimo di J.K. Rowling. Dopo Harry Potter, l’autrice ha scelto la narrativa poliziesca per i suoi futuri libri, un genere che ha dichiarato di aver sempre amato come lettrice. La sua idea era di scrivere un giallo contemporaneo, con un retroscena credibile. L’intenzione originale della Rowling di scrivere come Robert Galbraith, era di pubblicare dei libri che fossero giudicati in base al loro merito.

Nacque così la serie Cormoran Strike di Robert Galbraith.Il debutto di Galbraith nella narrativa poliziesca ha ottenuto consensi sia dalla critica che dai fan del crimine. I primi cinque romanzi: The Cuckoo’s Calling (2013), The Silkworm (2014), Career of Evil (2015), Lethal White (2018) e Troubled Blood (2020) sono tutti in cima alle liste dei bestseller nazionali e internazionali e sono stati adattati per la televisione dalla BBC e dalla HBO.

Il sesto libro della serie, Ink Black Heart, sarà pubblicato entro la fine dell’anno, e proprio ieri la Rowling ha svelato in anteprima la copertina sulla sua pagina ufficiale Twitter.