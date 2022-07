Piacere sessuale, per la prima volta si può fare questa esperienza, ecco che succede se la provi

Nel 2008, Gwyneth Paltrow ha lanciato Goop dalla sua cucina come newsletter settimanale. Da allora l’idea dell’attrice è cresciuta, fino a diventare un marchio, un sito, ed un e-commerce di successo. La Paltrow si è sapientemente convertita in un’imprenditrice, ma la tematica nella quale si è “specializzata” sta attirando moltissime curiosità e un business da non poco.

Goop oggi è un’azienda dedicata al benessere, con un team interno di ricercatori ai quali ci si affida per la realizzazione dei prodotti commercializzati sul sito. Un’attenzione speciali, negli ultimi anni, è stata dedicata da parte della Paltrow al tema del piacere femminile. Scopriamo insieme l’ultima idea dell’attrice, in fatto di piacere sessuale.

Per l’azienda della Paltrow, il piacere sessuale è “un pilastro importante del benessere“, e per questo il sito di Goop dispone di “un sexy shop accuratamente curato“, che negli ultimi anni ha sviluppato una serie di prodotti per esperienze sempre più uniche. L’attrice è ormai conosciuta come l’imprenditrice del piacere sessuale, grazie alle sue idee piccanti proposte dal sito, e acquistabili direttamente dal suo e-commerce.

Su Goop si possono trovare sexy toys (l’ultimissimo uscito, il vibratore con tanto di istruzioni dettagliate per l’uso), con un’attenzione particolare al mondo delle candele. La Paltrow, infatti, negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per le famose candele profumate…in chiave hot! Dopo aver messo in commercio la famosa candela al profumo di vagina, di cui si è parlato ovunque, Goop ha presentato l’ultima “inebriante” idea: la candela che odora come…gli slip.

La traduzione in slang non è facile, ma quello che è certo è che “This Smells Like My Pooshy” è una candela in cui la provocazione suona molto forte, vista anche l’altra protagonista dell’idea: Kourtney Kardashian, fondatrice della piattaforma Poosh, e membro della famiglia di imprenditrici più famosa dello spettacolo.

La Paltrow e la Kardashian hanno collaborato a questo progetto, creando questa candela ad edizione limitata, la cui profumazione viene così descritta nella scheda: “Il cremoso latte di cocco tahitiano e il ricco burro di gardenia si fondono con steli verdi appena schiacciati e legno di sandalo sottilmente terroso per un profumo delizioso, sensuale e profondamente inebriante“.

La candela è in vendita sul sito di Goop al costo di 75 dollari, circa 70 euro.