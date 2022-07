Camminare ti fa guadagnare, ecco che succede se lo fai in questo modo

La sedentarietà è considerata il quarto fattore di rischio di morte in tutto il mondo. L’OMS raccomanda di fare 10.000 passi al giorno per mantenersi in forma, ed ha anche pubblicato un report con un piano di consigli e interventi necessari per la salute delle persone, conosciuto con il nome di Agenda 2030.

Camminare è il mezzo di trasporto meno inquinante, con un impatto di carbonio pari a zero, quindi oltre a far bene alla salute, è un modo davvero sostenibile di muoversi. Moltissime persone amano camminare, ed esistono dei veri e propri movimenti ed organizzazioni che promuovono questo tipo di attività. App sui cellulari comprese.

“Stiamo costruendo la prima applicazione dedicata alla lotta contro gli stili di vita sedentari.

La nostra missione: far camminare quante più persone possibile nel mondo“. Così si presenta una App che si basa proprio sul camminare. Si chiama WeWard, ed è stata lanciata nel 2019 per permettere agli utenti di ritrovare il piacere di camminare, motivandoli a farlo ogni giorno per benessere, dinamismo locale e contro l’inquinamento.

Secondo i dati di WeWard, sono già 10 milioni le persone che ogni giorno camminano utilizzando la app, per un totale di 2.245 milioni di chilometri percorsi a piedi, che equivale a 246.950 tonnellate di CO2 risparmiate. Inoltre, la app sembra aver incentivato gli utenti a camminare il 24% in più rispetto alle proprie abitudini.

Il segreto della app, o meglio, l’incentivo di cui parla nella presentazione, si chiama guadagno, ovvero più cammini, più guadagni. Come? in base ai passi raggiunti si accumulano dei crediti, chiamati Ward, ed ogni 1500 passi 1 ward; in pratica sono necessari 3.000 passi per guadagnare un centesimo di euro. Il binomio ha avuto successo fra i giovani, perché la maggioranza delle persone che l’hanno scaricata sono donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La app offre una sorta di guida e di motivazioni per incentivare ogni giorno l’utente a camminare, primo fra tutti le indicazioni per visitare i luoghi vicini “I tuoi monumenti, negozi e parchi preferiti sono accessibili sulla nostra mappa e ti aspettano con numerosi Ward da vincere!“, spiega la pagina ufficiale di WeWard.

Il neo, stando a quanto dicono molte persone che l’hanno provata, sta nell’eccessiva pubblicità, che però è spiegata dal tema di WeWard come incentivo per gli utenti. Accedendo infatti alle offerte speciali dei principali marchi di sport, bellezza e nutrizione, si ricevono altri ward per ogni euro speso. “I nostri partner ti offrono anche molti regali per ricompensarti dei tuoi sforzi quotidiani!“