J.K. Rowling festeggia il traguardo importante, ecco che sta succedendo a Harry Potter

Harry Potter è il fenomeno letterario degli ultimi tempi, nato dal genio della scrittrice J.K. Rowling. Lei ha saputo dar vita ad un mondo immaginario in cui milioni di persone si sono immerse e continuano a farlo. Ma oggi l’autrice da record festeggia un traguardo speciale: ecco cosa sta succedendo a Harry Potter.

Quando si parla di Harry Potter non c’è certo bisogno di presentazioni. Il maghetto più famoso del mondo è diventato una vera icona, spaziando tra libri, cinema e merchandising. C’è chi ha fatto la sua conoscenza tra le pagine e chi invece su un grande schermo, ma il personaggio è nato dal genio della scrittrice J.K. Rowling.

Già varie volte l’autrice ha raccontato ai tantissimi fan come il mondo fantastico ha preso vita in lei, dopo anni di bozze ed appunti. Sembra quasi difficile credere che non esista davvero, vista la minuziosità di particolari e dettagli con cui è stato descritto.

Per non parlare della trama, anche questa incredibilmente ingarbugliata a tal punto da scoprire alla fine un collegamento con tutto ciò che è avvenuto fin dalle prime scene. Un’opera del genere non poteva che diventare un cult ed oggi ha raggiunto un incredibile traguardo, che la scrittrice ha festeggiato in modo particolare.

25 anni della Pietra Filosofale: ecco come l’autrice ha scelto di festeggiare

Ogni traguardo compiuto dal piccolo Harry Potter sembra quasi un evento reale, perché lui nella vita di molti ci è entrato veramente. Proprio in questi giorni, come si può vedere facilmente dal sito ufficiale della scrittrice J.K. Rowling, ricorrono i 25 anni dall’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

La gioia della ricorrenza non poteva che essere celebrata proprio attraverso i fan. Come spiegato sulla pagina, si è deciso di segnare l’evento chiedendo ai fan di condividere le loro memorie più belle e importanti legate alla prima volta che hanno letto il primo libro della saga. Dal video comparso su Youtube e pubblicato dalla Bloomsbury Publishing, sono emersi i racconti più emozionanti in proposito.

“Quello che facevo era prendere il libro e nasconderlo tra le pagine di grosse enciclopedie“, racconta Mariam, mentre Katie afferma che per lei ha rappresentato una vera “Salvezza, come una coperta confortevole“. Un’altra giovane racconta invece che le è stata diagnosticata la dislessia, ma avere i libri di Harry Potter l’ha fatta sentire più al sicuro, perché c’era il protagonista al suo fianco.

Ben ha affrontato invece un altro tema importante come l’accettazione. “Harry Potter mi ha insegnato a dimenticarmi quello che dicono gli altri“, dice il ragazzo, mentre insieme raccontano di aver superato momenti bui proprio grazie al libro. Un riscontro emozionante e comune a molti perché, immergersi nel mondo Potteriano probabilmente ha avuto un effetto comune su chiunque lo ha provato. Forse è proprio questo il segreto del suo continuo successo, anche dopo 25 anni.