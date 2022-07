Non sprecare le graffette, questo modo geniale e creativo per riutilizzarle ti sorprenderà

Le nostre case sono piene di oggettini che utilizziamo quotidianamente in diverse occasioni, ma che talvolta, vengono sprecati altrettanto frequentemente. Le graffette ci vengono in aiuto come elemento di cancelleria, ma invece che sprecarle possiamo riutilizzarle in modi geniali: uno di questi è davvero creativo.

Diciamoci la verità, le nostre case sono piene zeppe di oggetti che talvolta rimangono per anni nei cassetti di una scrivania. Sempre più persone sono, inoltre, appassionate di cancelleria, ossia di tutto ciò che può servire per ufficio, scuola o università.

Partendo dai quaderni fino agli evidenziatori, talvolta tendiamo a collezionare questi elementi più per il gusto di comprarli che per una vera e propria utilità. Uno degli oggettini che più di frequente conserviamo nella nostra abitazione sono sicuramente le famose graffette. Disponibili in tantissime varianti di dimensione, colore e forme, in commercio se ne trovano di ogni tipo.

Le graffette nascono con lo scopo di tenere insieme i fogli che altrimenti si spargerebbero senza più essere ritrovati. Le confezioni in cui le acquistiamo però, ne contano in genere una quantità enorme, a volte anche centinaia. Cosa ne facciamo quindi? Molte rimangono inutilizzate per anni, mentre molte altre le perdiamo o dopo un utilizzo, le gettiamo. Pensiamoci due volte prima di farlo, perché possiamo riutilizzarle in un modo incredibile.

Trasformiamo le graffette in gioielli, ecco come diventano dei favolosi orecchini

Le graffette possono avere degli utilizzi nel fai-da-te davvero innumerevoli, trasformandosi in oggetti creativi. Basta un po’ di fantasia e qualche idea dal web, per farle diventare anche dei fantastici bijoux! Su TikTok, ad esempio, sono tantissimi i video da cui è possibile prendere spunto per creare dei bellissimi orecchini con le clip.

Ce le avevate in casa e probabilmente non avete mai pensato di usarle così! Prendete una serie di graffette dei vostri colori preferiti, unitele insieme per mezzo di un anellino in metallo ed unite un gancio per orecchini pendenti. Et voilà! E se ancora non siete soddisfatti, potete trasformare le graffette in degli orecchini a forma di mini gruccia.

Insomma le idee sono davvero tantissime e potrete utilizzare la vostra fantasia per creare dei gioielli di tendenza e super divertenti. Pensate un po’, tantissimi giovani sfruttano queste semplicissime idee per creare un vero e proprio business del fai-da-te, vendendo le loro creazioni sui tantissimi marketplace online.