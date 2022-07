Whatsapp, novità incredibile per le chiamate, ecco che succede con la nuova funzionalità

Whatsapp è ormai parte della nostra quotidianità, ed è un’applicazione di messaggistica gratuita, che consente di chattare con altri utenti e gruppi, condividere file ed effettuare chiamate solo avendo una connessione internet sullo smartphone.

L’applicazione WhatsApp è stata fondata in California nel 2009 dagli ex di Yahoo Jan Koum e Brian Acton, e dal 2014 è stata acquistata da Facebook (di proprietà di Mark Zuckerberg) con un maxi accordo da 19 miliardi di dollari.

Proprio qualche giorno fa Zuckerberg, proprietario di Meta, aveva annunciato su Facebook il prossimo arrivo di un negozio virtuale di abbigliamento per gli avatar del gruppo, mostrando il suo avatar mentre indossa vestiti di firme importanti come Prada, Balenciaga e Thom Browne. Il post, che ha incuriosito come sempre gli utenti sul social network, ha quindi ufficializzato la collaborazione con questi marchi della moda.

Questo passo rientrerebbe nel progetto, già partito e spiegato da Zuckerberg, di lanciare il suo metaverso, in cui le varie piattaforme che gestisce potranno convogliare per offrire un’esperienza unificata. Ora sembra sia in arrivo un’altra importante novità, che va sempre in questa direzione. Secondo il sito specializzato WABetaInfo, l’app di messaggistica introdurrà avatar animati per le videochiamate.

Nella schermata condivisa dal sito, infatti, viene mostrato un nuovo pulsante con la scritta “Passa ad avatar” che gli utenti dovranno premere per passare dallo schermo live della fotocamera ai personaggi animati. Sarà uno sviluppo degli stickers già presenti su Facebook e Instagram, perché in questo caso l’avatar sarà animato e avrà l’espressione del volto che riproduce, in sincrono, quella reale della persona che sta partecipando alla chiamata.

Non vi sono al momento notizie su quando sarà introdotta la novità, ma si sa che al momento interesserebbe solo la versione di WhatsApp beta 2.22.15.5 per Android.