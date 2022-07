Amici 22, possibile sostituzione di Maria De Filippi, ecco che succederà da settembre nella scuola del talent

Amici, la trasmissione più amata e seguita dai giovani, come sappiamo bene è una creatura di Maria De Filippi. Il talent di punta della tv italiana è nato nel 2001, e dopo vent’anni resta ancora saldamente ancorato ai palinsesti di Mediaset. A tenere il timone l’intramontabile e amatissima Maria, sulla cui presenza questa stagione stanno girando alcuni rumors. Vediamo che sta succedendo.

Il programma va in onda per il day-time, con il pomeridiano e in prima serata su Canale 5 dal 2002. Inizialmente chiamato “Saranno Famosi” (il nome venne cambiato per questioni legate ai diritti d’autore della serie televisiva omonima), con ben ventuno edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana.

Amici è il talent sicuramente più conosciuto e famoso della tv italiana, dalla cui scuola sono usciti personaggi che ancora oggi sono sulla cresta dell’onda nel mondo dello spettacolo. L’ultima edizione è stata vinta dal giovane Luigi Strangis, ma dalla scuola di Maria hanno già spiccato il volo nomi come Sangiovanni, Irama, Emma, Alessandra Amoroso, Elodie, Valerio Scanu, Briga, Annalisa, Gaia Gozzi.

E mentre la nuova edizione di Amici 22 è in fase di preparazione, un’indiscrezione pubblicata da Blastingnews parla di una eventuale assenza della padrona di casa. Tra le novità della nuova stagione, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe il cantante Michele Bravi che potrebbe subentrare ad Anna Pettinelli, mentre sarebbero riconfermati Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Ma una novità di cui si sta parlando molto, è la volontà di avere in commissione interna di Chiara Ferragni, in qualità di mentore degli allievi. Per quanto riguarda invece la presenza di Maria, i rumors parlano di una sostituzione per il ruolo di presentatrice del daytime di Amici da parte di Silvia Toffanin. La De Filippi, quindi tornerebbe a condurre il talent fase di punta del programma, quella del serale.