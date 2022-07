Asciugamano, incredibile cosa puoi farci se non lo usi più

Le nostre case sono piene di biancheria che spesso non usiamo più. Abiti, stracci, asciugamani, a volte tendono a rovinarsi con il tempo e dunque a rimanere stipati nei guardaroba. Nella più sfortunata delle ipotesi per loro, finiranno invece nella spazzatura. Ma cosa possiamo farci per dar loro una nuova vita? C’è un modo sorprendente.

Quante volte, dopo magari anni, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di svuotare i nostri armadi dando spazio a nuovi acquisti? E uno degli articoli tessili che tendiamo ad accumulare più facilmente sono sicuramente gli asciugamani.

Vista la stagione estiva poi, possiamo pensare ai teli da mare che ogni anno cambiano in base alle mode e ai colori di tendenza. Ma se ne avete alcuni che non utilizzate più o che hanno risentito di qualche macchia dovuta al tempo o all’eccessivo uso, non affrettatevi a gettarli nella spazzatura. Come sempre, attivando un po’ la fantasia possiamo trasformare gli oggetti inutilizzati in qualcosa dotato di nuova vita.

Un asciugamano, per la sua caratteristica spugnosa e assorbente, può essere l’ideale ad esempio, nell’ambito della pulizia. Tagliandone la forma adeguata ed applicandovi sopra delle chiusure a strappo, può diventare un ottimo straccio per pavimenti.

Come trasformare gli asciugamani in splendide borse, l’idea perfetta per il mare!

Scorrendo sui social, i creativi possono sempre trovare tantissimi spunti originali su come realizzare qualcosa di nuovo con il fai-da-te. Tantissimi blogger si sono cimentati nel riciclo dei vecchi asciugamani, trasformandoli in fantastiche borse, perfette per il mare!

Ecco allora qualche tutorial tra i più belli che abbiamo trovato. Scegliete l’asciugamani giusto per voi, che sia per la fantasia o perché è il candidato all’eliminazione e seguite questi semplici step, a prova di principiante.

I colori azzurri e le fantasie marine saranno perfetti per la spiaggia e stupiranno chiunque vi vedrà per la loro originalità! Quel che occorrerà sarà una macchina da cucire, un po’ di impegno e, se volete, anche qualche elemento decorativo.

Ecco allora che le vostre fantastiche borse saranno pronte per essere sfoggiate in riva al mare! Come sempre, la moda può nascere anche da qualcosa di vintage. Anzi, l’effetto sarà ancora migliore!