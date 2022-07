Se ami il gelato non puoi perdere questa esperienza unica, ecco che succede se lo mangi così

“La gelateria è chimica, fisica, passione e creatività“. Questa è la descrizione di una maestra gelatiera fiorentina, Cinzia Otri, di quello che è uno degli alimenti più amati in assoluto, soprattutto in estate. Il gelato negli anni ha sviluppato moltissimi gusti, ma quello che vi raccontiamo è davvero unico.

In occasione della manifestazione “Frascati Scienza – La notte dei ricercatori”, organizzata con l’Università di Roma, la maestra della gelateria fiorentina ha realizzato un’opera unica, che ha dato prova dell’esperienza che può portare a creazioni davvero incredibili e di grande impatto…green.

“È un lavoro molto specializzato per il quale bisogna studiare tanto e bene”, ha spiegato la Otri parlando dell’importanza dell’artigianalità del suo mestiere, fiore all’occhiello della tradizione italiana. E in effetti grazie alla sua esperienza e studio che è nato il “Green Vibes”, un gelato artigianale realizzato con materie prime di recupero in piena filosofia “no agli sprechi”.

Premiato con l’ambito “Tre Coni” dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso, il gelato della maestra fiorentina è realizzato con materiali di scarto di frutta e scorze di agrumi “scarti alimentari che di solito finiscono nella spazzatura, ma che in realtà sono molto utili al nostro organismo perché ricchi di oli essenziali, fibre e vitamine”.

“La ricetta in realtà non è particolarmente complicata – ha spiegato la Otri – partiamo da un decotto di scorze di arance, limoni, ginger e foglie di alloro, che filtriamo e nel quale andiamo a inserire una purea formata dalle bucce di mele e pere cotte. Il sorbetto viene dolcificato con miele di melata di abete”.

L’idea della maestra fiorentina è un grande passo in chiave sostenibile, proprio perché unisce l’anti spreco alla qualità e bontà di un prodotto che fa bene anche alla salute; le bucce della mela e della pera ad esempio, sono ricche di vitamine, l’alloro ha proprietà antiossidanti, e il ginger aiuta la digestione e combatte le infiammazioni.