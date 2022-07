Come arrivare alla scritta Hollywood a Los Angeles, ecco che succede se ci si avvicina

Siamo nella “città degli angeli”, una delle più famose d’America e meta di milioni di turisti ogni anno. E’ Los Angeles, la capitale del cinema per eccellenza e casa delle star di Hollywood. Ed è proprio di Hollywood che parliamo, e del suo luogo iconico che tutti vogliono raggiungere. Vediamo di cosa si tratta.

Si chiama Hollywood Sign, ma in italiano la conosciamo semplicemente come la scritta Hollywood. E’ l’imponente scritta che si trova proprio sopra l’omonimo quartiere di Los Angeles, simbolo del sogno del cinema americano. Vediamo come è possibile raggiungerla.

Ogni anno milioni di turisti visitano gli Stati Uniti, e in particolare Los Angeles. Tra i luoghi più fotografati c’è senza dubbio la famosa scritta Hollywood che sovrasta la città. L’insegna si trova sul lato sud del Monte Lee nel Griffith Park, a nord della Mulholland Highway, ed a sud del cimitero di Forest Lawn Memorial Park (Hollywood Hills).

Come raggiungere la scritta Hollywood a piedi

Le lettere bianche sono larghe 9 metri e alte 15 metri ciascuna, e la scritta in totale è lunga 110 metri. La struttura fu creata inizialmente per una campagna pubblicitaria del 1923 per promuovere un nuovo quartiere residenziale, che proprio in quegli anni veniva costruito sulle colline vicino Hollywood. Moltissime persone vogliono avvicinarsi il più possibile alla scritta, cercando di arrivare addiruttura fino alla parte posteriore della scritta. Il punto di partenza dei diversi percorsi è la zona più alta del Griffith Park, negli orari di apertura del parco: dall’alba al tramonto.

Bisogna fare attenzione a seguire il giusto percorso, perché ci sono delle barriere per impedire l’accesso non autorizzato. Nel 2000, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha installato un sistema di sicurezza con rilevamento del movimento e telecamere a circuito chiuso. Qualsiasi movimento nelle aree contrassegnate da restrizioni innesca un allarme che avvisa la polizia. Il sito Tuttoamerica ha riassunto i migliori sentieri per arrivare alla scritta.

I 3 sentieri si trovano tutti all’interno del Griffith Park. La Mount Hollywood Trail, lunga circa 10,5 chilometri, offre una visione laterale della scritta Hollywood. I due punti di partenza del sentiero si trovano entrambi all’interno di Griffith Park, e alla fine del sentiero, troverete le lettere del’Hollywood Sign appena sopra la vostra testa.

Il Canyon Drive Trail, lungo circa 10 chilometri e mezzo, termina proprio dietro l’Hollywood Sign. Thw Cahuenga Peak Hike, il terzo sentiero, consente di raggiungere l’Hollywood Sign, il Cahuenga Peak Hike, ed è il più difficile da percorrere. Il percorso inizia sull’Aileen Getty Ridge Trail e comprende anche l’Hugh Hefner Overlook; lungo questo sentiero si trova anche il Wisdom Tree.