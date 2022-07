Se ami questa bevanda, non chiederti con cosa è prodotta, la risposta ti lascerà senza parole (VIDEO)

Come ci raccontano le cronache e le informazioni di ogni giorno, siamo nel pieno dell’emergenza ambientale che sta mettendo ormai a dura prova tutto il nostro Pianeta. Purtroppo il punto di non ritorno è stato toccato, ma allo stesso tempo sono moltissime le iniziative per rallentare i danni. Una di queste è davvero incredibile.

Mentre le persone di solito sono entusiaste di tutto ciò che riguarda il riciclaggio e il riutilizzo, forse in questo caso chi conoscerà questo nuovo prodotto rimarrà a bocca aperta, soprattutto perché nonostante sia davvero buonissimo…lo è un pò meno l’origine. Vediamo di cosa si tratta.

La novità riguarda una delle bevande più famose in tutto il mondo, ma l’iniziativa arriva da molto lontano, più precisamente da Singapore. Lanciato dall’agenzia nazionale per l’acqua di Singapore PUB in associazione con il locale birrificio artigianale Brewerkz, arriva sul mercato un prodotto davvero unico in ambito di sostenibilità.

Con il fine di portare l’arte della produzione della birra a nuovi livelli, è nata la NEWBrew, la bevanda realizzata con NEWater, il marchio di Singapore di acqua riciclata pulita e di alta qualità. Secondo BBC News, è costituito da un liquido che viene riciclato dalle acque reflue e urine, filtrato e pompato nella rete idrica di Singapore.

Questa bevanda, secondo quanto riferito da Strait Times, “evidenzia non solo che l’acqua riciclata di Singapore aderisce più che agli standard internazionali di acqua potabile sicura, ma che è anche sufficientemente pulita da poter essere utilizzata nella birra“. Secondo Brewerkz il 95% della birra bionda tropicale è prodotta con NEWater, utilizzando “i migliori ingredienti, come malti d’orzo tedeschi premium, luppoli aromatici Citra e Calypso, nonché kveik, una varietà molto ricercata di agricoltura- lievito di casa dalla Norvegia”.

Questa nuova birra ha un retrogusto morbido e tostato simile al miele, e le persone che la assaggiano non immaginerebbero mai come sia stata prodotta. Per questo PUB ha lanciato un video in cui le persone che hanno provato la birra senza sapere di cosa fosse fatta, hanno avuto una sorpresa positiva nel sapere la sua storia.