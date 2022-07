Animali domestici, la novità farà felici molti proprietari esigenti

Gli animali sono per chi ci vive una presenza fondamentale, che porta allegria e amore in casa. Le attenzioni nei loro confronti sono tantissime, ed ogni proprietario ha le sue abitudini da condividere con il proprio amico a quattro zampe. Anche l’industria di prodotti per animali è cresciuta. Ecco l’ultima novità.

In commercio i prodotti per animali si sono moltiplicati nel corso degli anni, come le aziende che si sono specializzate in questa direzione. Ormai si può trovare di tutto, sia in campo alimentare che riguardo ad accessori e oggetti per il divertimento. In ambito di “vestiti” ed accessori, si sono mosse anche le marche di lusso.

Negli anni è avanzata la cosiddetta “pet humanization”, ovvero la tendenza a considerare i propri animali domestici come membri effettivi della famiglia prendendosene cura come umani, dal mangiare ai vestiti. Secondo il rapporto CPG Household and Pet Care di Edge di Ascential, la spesa per la cura dei propri animali domestici in Europa crescerà fino al 2023 del 28% arrivando a toccare quota 203 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda l’attenzione per animali, gli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale di prodotti per rendere sempre più alla moda i nostri amici a quattro zampe. Sono moltissimi, infatti, i proprietari che acquistano accessori particolari per i propri animali. E per far fronte a questa tendenza, si sono mossi anche i grandi marchi della moda, che vendono accessori per animali domestici.

Da Versace a Prada, da Fendi a Etro, da Emporio Armani a Hermes e Ralph Lauren, i grandi marchi della moda danno sempre più attenzione agli animali. E’ così possibile vestire i nostri amici a quattro zampe con collarini o pettorine griffate, e non solo. L’ultima casa di moda a produrre accessori per animali è Gucci, che ha presentato la nuova collezione Gucci Pet.

“Ripercorrendo la narrativa ricca di elementi giocosi e inaspettati che definisce la selezione Gucci Lifestyle, Gucci Pet infonde alla quotidianità un’aura magica. Svelata in una campagna colorata e d’ispirazione retrò, la selezione è pensata per mettere in risalto la personalità degli amici a quattro zampe, in richiamo alla visione del Direttore Creativo per le creazioni della Maison”, spiega la pagina ufficiale della Maison.

La linea comprende accessori, abbigliamento, oggetti e arredo per gli animali, addirittura la possibilità di creare un biglietto di auguri personalizzato (con un design personalizzato con l’immagine del tuo amico animale, da stampare e condividere). Nella pagina della collezione i prodotti sono moltissimi, a partire dai classici collari, guinzagli e pettorine, ma anche ciotole, trasportini.

Il guardaroba comprende polo, T-shirt, maglieria e cappotti, mentre la novità sono gli accessori d’arredo, tra i quali spiccano dei divani super fashion e comodi per il riposo dei nostri amici a quattro zampe.