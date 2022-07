Bonus tv, a disposizione ancora 60 mila euro, ecco la data entro la quale saranno ancora disponibili

La questione della nuova tv digitale, e di tutti i cambiamenti che sta portando nelle case degli italiani, è un argomento di cui si continua a parlare fino a che non sarà definitivo il passaggio alla nuova era, previsto per gennaio 2023. Molte sono ancora le famiglie che non hanno adeguato i ricevitori, ma ci sono ancora a disposizione fondi per bonus e rottamazione tv. Ecco come fare per averli.

A gennaio 2023 tutti i dispositivi dovranno essere compatibili con la tecnologia definitiva del digitale terrestre, ovvero la DVB-T2 HEVC Main 10. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha appena pubblicato il report settimanale relativo ai fondi ancora disponibili dei bonus tv e rottamazione tv.

Il MiSE ha previsto una tutela per i consumatori con minore capacità di spesa attraverso l’erogazione di un Bonus TV – Decoder, che sarà riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo di vendita del nuovo televisore o del decoder esterno. Il Governo, con la legge di Bilancio 2019, ha stanziato 151 milioni di euro di incentivi per il periodo 2019-2022 destinati al cambio del televisore o all’acquisto di un nuovo decoder completamente compatibili con gli standard DVB-T2 – HEVC Main10.

Il bonus tv consiste in uno sconto di 30 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore 20 mila euro, mentre il bonus rottamazione è un incentivo pari al 20% del prezzo d’acquisto del nuovo televisore – e fino a un massimo di 100 euro. La legge di bilancio 2022 ha previsto il rifinanziamento dei due incentivi, con 68 milioni di euro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica settimanalmente un report relativo ai fondi ancora disponibili per il bonus tv e rottamazione tv. Secondo quanto riportato da Investireoggi, i bonus richiesti finora sono stati:

1.284.285 per il bonus tv / decoder richiesti, per un totale di 50.304.900 euro.

2.832.086 per il bonus rottamazione tv, per un totale di 207.535.372 euro.

Questo significa che sono ancora disponibili 63 milioni di euro. Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. Ricordiamo che il bonus sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.