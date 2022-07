WhatsApp, finalmente la funzione attesa da tutti, ecco che succede con questa novità incredibile

Whatsapp per milioni di persone fa parte della quotidianità, per il fatto di essere un’applicazione di messaggistica gratuita che consente di chattare con altri utenti e gruppi di condividere file ed effettuare chiamate solo avendo una connessione internet sullo smartphone.

L’applicazione WhatsApp è stata fondata in California nel 2009 dagli ex di Yahoo Jan Koum e Brian Acton, e dal 2014 è stata acquistata da Facebook (di proprietà di Mark Zuckerberg) con un maxi accordo da 19 miliardi di dollari.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica famosa in tutto il mondo, che solo nel 2021 ha contato 1 miliardo e 600 milioni di utenti attivi, in oltre 180 paesi. Come tutte le app, le funzionalità sono in continuo cambiamento ed evoluzione, proprio per migliorare l’esperienza degli utenti, sempre più esigenti.

Tra le funzionalità e le novità in arrivo, ce n’è una importante e molto attesa, come ha anticipato il sito Wabetainfo. La nuova impostazione riguarda la privacy, e riguarda la possibilità di restare invisibili mentre si usa la app. Le persone, quindi, non potranno vedere se si è online o si sta messaggiando.

La modalità incognito è molto attesa dagli utenti di WhatsApp, e secondo il sito specializzato per metterla in funzione bisognerà entrare nella sezione “Chi può vedere le mie informazioni personali” nella schermata Privacy delle Impostazioni. Lì dovrebbe comparire la voce “Chi può vedere quando sono online”, dove selezionando “Nessuno” si potrà diventare invisibili.

Wabetainfo ha pubblicato uno screenshot tratto da una versione beta di WhatsApp per iOS, ma la funzione dovrebbe essere disponibile anche per Android e per la versione desktop dell’app.