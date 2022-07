Se hai questo animale, sicuramente avrà vita lunga, ecco il motivo spiegato dalla scienza

Sono milioni le persone nel mondo che decidono di vivere con un animale, anzitutto per il grande beneficio che hanno sul benessere psico-fisico, e per la voglia di prendersi cura di alcune specie. In particolare dal lockdown del 2020, il numero degli animali in casa è notevolmente aumentato.

In Italia ci sono oltre 62 milioni di animali d’affezione, di cui quasi 30 milioni di pesci, più di 16 milioni di cani e gatti, circa 13 milioni di uccelli e oltre 3 milioni e mezzo tra piccoli mammiferi e rettili.

Parliamo di animali considerati pacifici, miti, il cui sesso è incerto fino al quinto anno di età, che vanno tenuti all’aperto. Sono le tartarughe, i simpatici animali simbolo da sempre della lentezza. In Italia ci sono due specie di tartarughe terrestri che vivono in natura e sono allevate come animali semidomestici. Si tratta della tartaruga di Hermanni e la tartaruga marginata.

Le tartarughe e il segreto della longevità

Le tartarughe hanno vista e udito poco sviluppati, ma al contrario hanno un buon olfatto e senso dell’orientamento. E’ necessario che siano alloggiate all’aperto in una zona recintata e che abbia sia zona d’ombra per le ore calde, e una zona soleggiata per ricevere i raggi del sole fondamentali per la loro salute. Ma questi animali hanno una caratteristica particolare, che è quella di avere un processo di invecchiamento lentissimo, e sembra che vivano per anni infiniti. Ma a cosa è dovuto?

Tartarughe e testuggini hanno vite molto lunghe, ma il fatto incredibile è che a 80 anni sono uguali a quelle che ne hanno 30. Beth Reink, l’autrice di uno studio specifico, ha spiegato che il segreto delle tartarughe sta nel loro carapace protettivo e nella loro scarsa attività “Sono animali che non vengono mangiati da altri animali, e quindi è molto probabile che invecchino: questo a sua volta ti spinge a invecchiare più lentamente“.

A provare la longevità di questi animali, è l’esempio dei una tartaruga gigante delle Seychelles di 190 anni, che continua a fare sesso con le sue partner.