Bellezza, attenzione alla cura di questa parte del viso, in pochi lo fanno

In pochi sanno quanto sia importante prendersi cura di questa parte del viso, sensibile allo stress ed ai cambiamenti di stagione. Esistono dei metodi semplici, in molti casi naturali, per riparare qualsiasi danno: ecco come fare.

La salute delle ciglia e delle sopracciglia è importante tanto quella dei capelli. In pochi ne sono consapevoli, ma anche queste crescono e sono sensibili allo stress – provocato, per esempio, dall’utilizzo di cosmetici – ed ai cambiamenti di stagione.

Le sopracciglia, in base alle tendenze degli ultimi tempi, dovrebbero essere ben definite (e possibilmente scure). Spesso, però, tra pinzette, filo e cerette rischiano solamente di indebolirsi perdendo foltezza.

Per quanto riguarda le ciglia, invece, l’utilizzo di cosmetici e struccanti può essere causa di danneggiamento. A ciò si aggiungono i trattamenti come le extension. Se non viene fatto nel modo corretto, l’allungamento può finire col rovinare le ciglia.

Importante è anche il fattore genetico. Ognuno di noi è diverso: alcune persone potrebbero avere ciglia e/o sopracciglia rade e sottili per natura. Come fare per renderle più folte e riparare i danni provocati dall’utilizzo di cosmetici o dai trattamenti sbagliati?

I rimedi naturali…

Esistono dei rimedi naturali per rendere le proprie ciglia e sopracciglia più folte: delle semplici “ricette” fai da te. Ad esempio l’olio di oliva e l’olio di mandorle, mescolati insieme, sono in grado di rendere le ciglia più forti e di nutrirle. Anche l’olio di ricino, ricco di vitamina E, è ottimo per le ciglia danneggiate a causa dei cambiamenti di stagione.

Per quanto riguarda la sopracciglia, è consigliato mescolare olio di ricino e l’acido gallico, che insieme agiscono come una maschera da tenere per tutta la notte. Lo stesso vale per l’albume delle uova, ricco di flavonoidi, da applicare e lasciare agire per almeno 20 minuti.

… ed i sieri per ciglia e sopracciglia danneggiate

Oltre alle “ricette” da poter fare in casa, è possibile rendere ciglia e sopracciglia più folte con l’uso dei sieri che ne favoriscono la crescita. Questi contengono numerose sostanze nutritive e vitamine (tra cui spiccano la cheratina, la soia e l’olio di ricino), che le mantengono in salute.

I sieri sono ottimi alleati per far crescere ciglia e sopracciglia ma è importante non abusarne perché potrebbero portare ad effetti collaterali. Per questo motivo, è bene informarsi prima dell’utilizzo e prediligere i prodotti di migliore qualità.

Tra questi, possiamo suggerire i sieri realizzati dai brand Hairburst, Grande Cosmetics, The Ordinary e Orphica, tra i più rinomati nel settore.