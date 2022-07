La nuova stagione del Grande Fratello Vip è in arrivo e, mentre aspettiamo, si stanno diffondendo le prime indiscrezioni relative al cast. Mentre si avvicina l’inizio della nuova edizione, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di sfidare i suoi fan, fornendo alcuni indizi relativi ai prossimi concorrenti sui social network.

Il GF VIP è stato trasmesso su Canale 5 per la prima volta nel settembre 2016. I protagonisti del reality sono persone conosciute (VIP), divisi equamente tra uomini e donne, che condividono la propria vita quotidiana ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere.

La lista dei possibili nuovi coinquilini è molto lunga: sono almeno 25 i vip che, secondo le previsioni, potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Alvaro Vitali, Giovanni Ciacci, Antonella Fiordalisi, Federico Fashion Style, Antonino Spinalbese e Fiordaliso sono solo alcuni dei nomi che, però, non hanno ancora trovato conferma.

Per il momento, sono solamente due le celebrità che parteciperanno sicuramente al reality show e le indiscrezioni di Signorini hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia.

Indizi e conferme: quali saranno i prossimi concorrenti del GF Vip?

“Una concorrente del GFVip 7 ha dimenticato la borsa nel mio ufficio, secondo voi chi devo chiamare?” aveva commentato Signorini su Instagram, pubblicando la foto di una borsetta rossa che è stata collegata a Chadia Rodriguez. La conferma per i fan è arrivata da parte di Parpiglia che, intervistato durante la trasmissione Facciamo finta che, ha affermato “Chadia Rodriguez confermata“.

Il secondo indizio pubblicato dal conduttore è stato il seguente: “La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?” e, secondo gli utenti, sarebbe un riferimento a Pamela Prati.

Questo sarebbe un grande ritorno per la showgirl che, durante la sua ultima partecipazione, ha raggiunto una notevole popolarità sul web proprio per via della sua frase “Io vado a fare le valigie, chiamatemi un taxi“. Anche in questo caso, Parpiglia ha dato conferma aggiungendo “Tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone?“, in riferimento all’assurda vicenda in cui è stata coinvolta.

“Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta” ha proseguito Parpiglia, dando ulteriori dettagli. Lo stesso vale per Carolina Marconi, mentre Rita Dalla Chiesa potrebbe avere “voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere“, a detta del giornalista.

Chi affiancherà Signorini in studio?

Le rivelazioni non sono ancora finite. Signorini ha annunciato i nomi delle opinioniste che lo accompagneranno nella prossima edizione: Sonia Bruganelli – presente già nella scorsa stagione – ed Orietta Berti, a grande sorpresa per i fan.

Niente poltroncina per Adriana Volpe che, dopo aver preso parte al reality show prima come concorrente e poi come opinionista nella scorsa edizione, sembrava non vedere l’ora di tornare in studio.

“Il GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi” ha affermato, in risposta all’annuncio del conduttore. Per la showgirl è stato “un privilegio” partecipare e la trasmissione continuerà ad avere un posto speciale nel suo cuore. “Il GF Vip mi ha saputo valorizzare” ha spiegato in conclusione, senza nessun rancore nei confronti di Signorini.