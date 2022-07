Cellulari, ecco che succede quando non li usiamo più, gli incredibili modi per riutilizzarli

Gli smartphone sono ormai parte della nostra vita quotidiana, inutile nasconderlo. Con l’avanzare della tecnologia, il mercato dei cellulari è in continua evoluzione, e per questo tendiamo a cambiarli sempre con maggior frequenza. Ma cosa accade quando non utilizziamo più un cellulare?

I dispositivi elettronici, come sappiamo, hanno una grande capacità inquinante. Secondo i dati, oltre un miliardo e mezzo di smartphone ogni anno viene scartato dai consumatori. Secondo uno studio effettuato su studenti cinesi, il 65% ha risposto di avere un cellulare inutilizzato in casa da almeno due anni. Ma allora come possiamo riutilizzarli?

In casa ci sono vari modi di utilizzare il vecchio cellulare, primo fra tutti trasformarlo in telecomando universale per i dispositivi di casa compatibili – riproduttore musicale, smart tv, condizionatore o elettrodomestici e condizionamento dell’aria. Basta usare l’infrarosso per una compatibilità praticamente totale attraverso app gratuite come IR Universal Remote per Android o AnyMote Smart Universal Remote per iPhone. Oppure si può usare come telecomando e guida ai programmi per Netflix, Amazon Prime Video o YouTube, connessi con Chromecast o simili.

Al posto del modem wifi portatile, si può usare il vecchio cellulare inserendo una simcard e attivando l’hot-spot wi-fi. Un validissimo utilizzo può essere in ambito di sicurezza, trasformando il cellulare in una telecamera di sorveglianza, attraverso app come IP Webcam per Android o per iOS; si può posizionare il cellulare in un posto segreto e tenerlo come telecamera per osservare ciò che accade in casa. Utilissimo anche come baby monitor per la camera dei bambini piccoli. Fuori casa può essere utilizzato come navigatore ad esempio in automobile, per evitare di dover usare il proprio cellulare personale rischiando anche di sprecare troppa carica.

Infine, se volete aiutare il pianeta in ambito di sostenibilità e riciclo, è possibile spedire il vecchio smartphone all’associazione Rainforest Connection, che formatta i dispositivi, li reimposta e li spedisce nella giungla dove vengono posizionati in diversi punti strategici al fine di intercettare qualunque tipo di attività di disboscamento della foresta pluviale: lo smartphone diventa così un efficace sistema d’allarme.