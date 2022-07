TikTok, tragedia per un Blackout Challenge, famiglie delle bambine morte sporgono causa, ecco cosa è successo

Come tutti i social, anche TikTok può trasformarsi in uno strumento molto pericoloso per gli adolescenti. Il Blackout Challenge è un assurdo trend giovanile che consiste nel legarsi al collo una corda, una sciarpa o una cintura per dimostrare la propria resistenza agli altri utenti collegati.

Purtroppo questa folle tendenza ha portato sette vittime nel mondo di cui due nel nostro paese, entrambe minorenni. Due famiglie, negli Stati Uniti, hanno deciso di sporgere denuncia e fare causa al famoso social network per la morte prematura dei loro figli.

“TikTok sapeva, senza alcun dubbio, che la Blackout challenge si stava diffondendo sul feed specialmente in quello dei bambini“, queste sono le parole che si leggono nei documenti dei legali delle famiglie delle vittime. Le altre accuse riguardano il fatto che l’algoritmo possa promuovere contenuti dannosi, consenta agli utenti minorenni di utilizzare l’app e non avverta gli utenti della dipendenza dal social.

Lalani Erika Renee Walton aveva 8 anni, viveva in Texas ed è una delle due vittime di questa tragica vicenda. Arriani Jaileen Arroyo aveva invece 9 anni, viveva a Milwaukee ed è l’altra bambina trovata senza vita nel 2021. In Inghilterra un bambino di 12 anni, era stato trovato privo di coscienza con un cappio al collo ed una volta arrivato in ospedale, i medici lo hanno dichiarato “morto cerebralmente.”

“Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie per le loro tragiche perdite. Questa inquietante “sfida”, di cui le persone sembrano venire a conoscenza da fonti diverse da TikTok, è precedente alla nostra piattaforma e non è mai stata un trend di TikTok. Rimaniamo vigili nel nostro impegno per la sicurezza degli utenti e, laddove dovessimo trovare dei contenuti correlati, li rimuoveremo immediatamente”. A parlarne al Corriere è un portavoce di Tik Tok.

Tik Tok è stato lanciato nel 2017 dal miliardario cinese Zhang Yiming, fondatore di Bytedance. Il Giappone è il paese nel mondo con più visualizzazioni su Tik Tok, al secondo posto si trova la Russia mentre chiude il podio il Messico. L’Italia è al settimo posto di questa particolare classifica, seconda in Europa.