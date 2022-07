Il segreto del rigore infallibile? Al Barcellona l’ha insegnato un italiano, ecco chi è

Il calcio di rigore è da sempre una sfida di nervi tra attaccante e portiere avversario, e molto spesso possono arrivare errori clamorosi dagli undici metri. Baggio nella finale mondiale Italia-Brasile Usa 94′, Trezeguet nella finale per la conquista della Coppa del Mondo fra Italia e Francia nel 2006, o Ciccio Graziani nella famosa finale di Coppa dei Campioni fra Roma e Liverpool, sono solamente alcuni degli esempi più eclatanti di rigori sbagliati nella storia del calcio mondiale.

C’é però chi del calcio di rigore (e non solo) ne ha fatto una vera e propria fortuna calcistica, e ne ha marcato in maniera importante la carriera. Andiamo a vedere di chi si tratta.

“Non c’è un modo giusto o sbagliato per tirare i rigori. Ma la vera differenza rispetto al passato è che i portieri sono più preparati, sanno tutto dei rigoristi. I tiratori potrebbero diversificare sempre la modalità di tiro. Il problema però è che il rigorista dovrebbe allenarsi sugli infiniti modi per calciare“. A parlarne, è uno dei rigoristi più prolifici della storia della serie A, Giuseppe Signori.

Beppe Signori, ex attaccante della Lazio e della nazionale italiana, è stato capace di realizzare 44 rigori su 52 vantando una media realizzativa dagli undici metri dell’ 84,6%, inferiore solo a quella di Maradona e Boninsegna.

“Mi chiamò lo staff tecnico del Barcellona. Mi chiesero proprio dei consigli da dare a Neymar. Gli ho rivelato il “segreto del ginocchio”. Il portiere teneva un ginocchio più in basso dell’altro, un movimento inconscio ma una sfumatura determinante per me perché mi indicava che avrebbe spinto con quella gamba, e quindi sarebbe andato dalla parte opposta“, ha raccontato qualche anno fa Beppe Signori, in una intervista.

Signori, con 188 gol, è il nono marcatore più prolifico di sempre nella storia della Serie A. Ha conquistato tre titoli di capocannoniere, tutti vinti con la maglia della Lazio, ed è al terzo posto tra i migliori marcatori della storia della Lazio, dopo Ciro Immobile e Silvio Piola.

Tra i migliori rigoristi della storia della Serie A, troviamo Francesco Totti con 71 rigori realizzati, Roberto Baggio con 68 e Alessandro Del Piero con 50. Fra i calciatori invece ancora in attività, scopriamo al primo posto Ciro Immobile con 44 rigori segnati, prosegue Domenico Berardi con 35 e conclude il podio Fabio Quagliarella con 32.