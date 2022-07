Only Fans, ecco come funziona davvero e che succede se si utilizza

I social come Facebook, Twitter o Instagram fanno parte ormai della nostra vita e vanno di pari passo con le abitudini di ognuno di noi. Molto spesso nascono e si sviluppano nuovi social network, prendendosi possesso del web come per esempio Tik Tok o Only Fans.

Ma cosa è davvero Only Fans? E quanto può guadagnare una persona al mese? Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Only Fans è stato fondato nel 2016 da un imprenditore britannico di nome Timothy Stokely. E’ una piattaforma dove è possibile caricare le proprie foto o i propri video e chi ne usufruisce, deve possedere un abbonamento mensile a pagamento. Tutte le transazioni di denaro devono avvenire tramite OnlyFans, che prende una quota sui guadagni del 20% circa.

La piattaforma conta già oltre 150 milioni di utenti e un milione e mezzo di creator. Secondo i numeri forniti da OnlyFans, il pagamento totale, corrisposto a chi pubblica sulla piattaforma, supera i 5 miliardi di dollari.

Fino al 2021 è stato possibile pubblicare contenuti pornografici di vario tipo. La piattaforma ha subito diverse indagini per via di contenuti condivisi da minori, per poi successivamente prendere la decisione di irrigidire le regole del sito, permettendo solo la condivisione di foto di nudo con un maggior controllo sulle utenze. Sono inoltre vietati contenuti che istigano all’odio o alla violenza. L’iscrizione è vietata ai minori di 18 anni.

Only Fans, ecco quanto si guadagna

Bella Thorne, attrice e cantante statunitense, possiede il record di guadagni, avendo ottenuto 1 milione di euro in un solo giorno e più di 2 milioni in una settimana. I ricavi dipendono dal numero di iscritti, dal prezzo dei contenuti e dalla costanza con cui si pubblica e quindi è difficile stabilire quanto può guadagnare un utente medio.

“Con circa 50 iscritti, i quali pagano un abbonamento mensile di circa 10 euro, e in più acquistano materiale extra nei messaggi, si guadagnano circa 400 euro al mese“. A parlarne è un utente anonimo iscritto a Only Fans.

Secondo una stima di Trend online, la media di guadagno per ogni utente si aggira intorno ai 180 dollari al mese.