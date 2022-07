Cani in spiaggia con noi, l’elenco delle spiagge dell’estate 2022

L’estate è arrivata, e per chi possiede una animale, le cose a cui pensare sono parecchie. Anzitutto si deve sempre fare attenzione ai rischi che il caldo eccessivo può provare ai nostri amici a quattro zampe, e organizzare anche con cura gli eventuali trasferimenti o spostamenti legati alle vacanze. Ecco delle indicazioni preziose su come fare a dove andare se vogliamo portare i nostri cani con noi in spiaggia.

Portare i cani in spiaggia non è permesso ovunque, soprattutto come sappiamo se si tratta di stabilimenti balneari privati. Come ogni anno, i padroni dei quattro zampe vanno alla ricerca delle cosiddette spiagge “pet friendly”, una

Dove andare in spiaggia con il nostro cane

Come sappiamo, non tutti i lidi in Italia accettano animali, ma è anche vero che sono sempre di più sia la strutture alberghiere che quelle in spiaggia, ad essere organizzate per accogliere i cani. Le prime spiagge per cani nel nostro paese sono state quelle di Albisola e Maccarese, con la famosa Bau Beach.

Attualmente in Italia sono oltre 700 le spiagge che ammettono i cani, e oltre 100 quelle attrezzate per accoglierli con i loro padroni. In alcune strutture è permesso agli animali la balneazione solo in determinate fasce orarie. Nelle spiagge libere l’accesso al cane è consentito, anche se non ci sono attrezzature di alcun genere per gli animali, eccetto se esiste uno specifico divieto.

Le spiagge attrezzate, invece, soprattutto negli stabilimenti, si trova un’organizzazione completa, con disponibilità di ciotole per acqua e alimenti, fontanelle, kit di cortesia, doccetta e servizi igienici dedicati, zone per giochi e ombra, e servizio veterinario e di dog sitting. Zooplus, azienda specializzata in prodotti e servizi per animali, ha selezionato alcune spiagge da consigliare per i nostri amici animali.

In Liguria si consiglia Bau Bau Village ad Albissola Marina, in provincia di Savona (la prima spiaggia attrezzata per cani d’Italia), Baba Beach di Alassio. In Friuli Venezia Giulia la Spiaggia di Snoopy a Grado, in provincia di Gorizia, la Spiaggia di Duke a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. In Veneto la Spiaggia di Pluto a Bibione, in provincia di Venezia, Bau Bau Beach di Jesolo, in provincia di Venezia. In Toscana la Dog Beach di San Vincenzo, in provincia di Livorno, in Emilia Romagna a Rimini c’è la spiaggia Dog No Problem del Bagno 81, e La Maremoto Bau Beach di Comacchio, in provincia di Ferrara.

A Roma resiste la Baubeach® di Maccarese, mentre nel Lazio c’è La Pineta blu a Marina di Pescia Romana, Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Le Marche offrono Scooby Doo Beach di Senigallia, in provincia di Ancona, in Abruzzo la Bau Beach del Lido Sabbia d’Oro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Nel comune di Pineto, in provincia di Teramo, è consentito l’accesso dei cani a tutte le spiagge libere del Comune.

In Molise la Scooby Doo Beach a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, mentre in Campania si trova il primo villaggio a quattro zampe d’Italia, il Bau Bau Beach Village sul litorale di Eboli, in provincia di Salerno. La Bau Beach del Santos a Torre Canne – Fasano, in provincia di Brindisi, è la prima spiaggia dog friendly del Sud d’Italia, in Puglia. Nel Salento trovi invece la Dog Beach dell’Eden Salento, in provincia di Lecce, il primo agri-beach d’Italia, dove i cani di tutte le taglie e razze hanno accesso in tutta l’area.

In Basilicata a Marina di Pisticci, in provincia di Matera, ci sono 3 dog beach, mentre in Calabria c’è la Bau Beach di Amantea, in provincia di Cosenza, e il Lido La Praia a Zambrone Marina, in provincia di Vibo Valentia. In Sicilia La Bau Bau Beach di Brolo, in provincia di Messina, e il Lido delle Palme di Catania. Da segnalare in Sardegna la spiaggia per cani di Palau, Bau Bau Palau, in Località Punta Nera, in provincia di Olbia-Tempio, mentre in provincia di Cagliari, c’è la Tiliguerta Dog Beach di Muravera.