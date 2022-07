E’ stato un cult degli anni 80, ma in pochi sanno che ancora esiste, ecco di cosa si tratta

Gli anni ’80 sono stati un decennio pieno di cambiamenti sia in Italia che nel Mondo, caratterizzato per lo più da una modernizzazione economica e sociale. Questo decennio è anche ricordato per lo scemare della guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, terminata definitivamente nel 1991. La guerra fredda è stata la contrapposizione politica, ideologica e militare le due principali potenze vincitrici della seconda guerra mondiale.

Alla fine degli anni ’80 nacque un vero e proprio cult per i giovani, tutt’oggi ancora in vita grazie alla tecnologia. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.

Il Game Boy è stata una delle console più amate dagli adolescenti negli anni ’90. Nacque nel 1989 in Giappone ed è stato commercializzato dalla Nintendo. I primi giochi usciti per Game Boy furono Super Mario Land e Tetris.

Nel 1996 apparve il Game Boy Pocket insieme ad uno dei giochi più amati per console, Pokemon. L’anno successivo, in Giappone, ne venne commercializzata anche una versione chiamata Game Boy Light. Questa versione però non uscì mai dal Giappone, poiché nel 1998 Nintendo fece uscire il Game Boy Color, il primo modello a colori. Il Game Boy e il Game Boy Color insieme hanno venduto oltre 154 milioni di unità.

Il vero salto di qualità Nintendo lo fece solamente nel 2001 con l’uscita del Game Boy Advance, celebre per un design eccezionale e capace di sviluppare giochi come Superstar Saga di Mario e Luigi o Advance Wars. Successivamente, nel 2003, uscì il Game Boy Advance SP, molto simile a quello precedente ma perfettamente tascabile e dotato di batteria ricaricabile proprio come quella dei telefoni cellulari dell’epoca.

Prima di salutare il Game Boy, Nintendo decise di commemorarlo nel 2005 con una versione Game Boy Micro, grande circa come un portachiavi e sviluppato, più che altro, come un oggetto da collezione.

Nintendo ha venduto la cifra record di 750 milioni di console in tutto il mondo. Fra i dieci giochi più venduti per Game Boy troviamo al primo posto Pokemon Red/Pokemon Blue con oltre 31 milioni di copie, al secondo posto Tetris con 30 milioni e conclude il podio Pokemon Gold/Pokemon Silver con 23 milioni di copie.

Nel 2022 i Game Boy non sono più in commercio, ma si possano trovare alcune versioni usate via web o come pezzi da collezione, con un costo che oscilla fra i 100 e i 150 euro.