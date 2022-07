E’ un accessorio che indossiamo spesso, ma in pochi sanno cosa può nascondere, la scoperta è incredibile

Oggi parliamo principalmente al cosiddetto gentil sesso, e ci occupiamo di moda. In particolare parliamo di accessori, ma anche di come sia aumentata la vendita online anche di questi oggetti. Ma il mercato degli accessori, come gli altri del resto, si è evoluto. Vediamo cosa può nascondere uno di questi oggetti.

Fino a poco tempo fa ci si recava essenzialmente in negozio per scegliere dal vivo cosa acquistare, mentre adesso ci si è sempre più abituati a scegliere ed acquistare su piattaforme di e-commerce.

Moda e e-commerce, sono adesso un binomio indissolubile. Secondo gli ultimi dati, l’85% degli acquirenti digitali italiani effettua, in media, almeno un acquisto online al mese, e al secondo posto ci sono gli acquisti proprio di moda e accessori. Gli accessori più utilizzati sono anelli, collane, braccialetti e orecchini. Ma vediamo nello specifico le collane, utilizzatissime da tutti, che si possono trovare in diversi materiali e forme.

Adesso però si possono trovare delle collane che nascondono un segreto. In realtà si tratta di un utilizzo, oltre quello semplicemente estetico. Ebbene, è possibile indossare delle collane che in realtà sono dei sex toys. Si chiamano sex jewels, ed è un mercato in continua crescita, con delle vere e proprie linee dedicate.

Il sito di benessere Goop, ideato dall’attrice Gwyneth Paltrow, ha da tempo una sezione dedicata al piacere femminile dove trovare molti oggetti per il piacere. E adesso è disponibile online la “Collana con vibratore Vesper“, definita “un grazioso ciondolo a forma di proiettile…una collana e un vibratore.”. Vesper è realizzato in acciaio inossidabile, rifinito in oro a ventiquattro carati e completamente impermeabile. Il vibratore ha quattro velocità e due modalità (pulsante e costante) ed è molto silenzioso, si può ricaricare tramite una qualsiasi porta USB.

La collana è stata ideata da Crave, la marca della designer Ti Chang che è specializzata nella creazione di collane che si trasformano in vibratori, e anelli che diventano stimolatori clitoridei. Crave ha collaborato con Saint Laurent nel 2020, mentre nella sfilata di Gucci “Love Parade”, il brand italiano ha fatto indossare alle modelle e modelli dei gioielli erotici.