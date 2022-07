Olio d’oliva, le proprietà straordinarie che non conoscevi

L’olio di oliva è uno dei prodotti più utilizzati nelle cucine italiane. Nacque in Israele intorno al 4000 a.C. e le prime tecniche di produzione e conservazione, vennero attuate dai greci e dai romani. Attualmente la produzione di olio di oliva è diffusa maggiormente nell’area del Mediterraneo. I maggiori produttori europei sono Spagna, Italia, Grecia e Portogallo.

Tutti sappiamo quanto sia prezioso l’olio di oliva a tavola, ma le proprietà di questo fantastico prodotto non sono finite qui. Andiamo a vedere quali sono.

L’olio d’oliva è ricco di acido oleico, il quale ha grandi proprietà nutrienti ed emollienti per la cute, e quindi è un ottimo idratante per la pelle. Inoltre, è un efficace emolliente anche per i capelli: un paio di cucchiai distribuiti e massaggiati uniformemente sulla nostra testa bagnata prima dell’ultimo lavaggio, contribuiranno a renderla lucente, morbida ed idratata.

L’extravergine è ricco di Vitamine E, e grazie a ciò, nutre anche le labbra secche e screpolate. Ha un ottimo potere idratante anche per togliere il trucco più pesante, per questo tamponando dolcemente con un dischetto di cotone, si riuscirà ad eliminare qualsiasi tipo di cosmetico sulla pelle.

L’olio d’oliva è caratterizzato da proprietà emollienti e lenitive, ecco perché è possibile utilizzarlo per lenire varie irritazioni cutanee. Viene applicato generalmente sulle zone caratterizzate da bruciore o prurito e calma il fastidio rapidamente, idratando inoltre la zona interessata.

L’olio di oliva può essere anche usato nei trattamenti di bellezza per le mani. E’ possibile inserirne qualche goccia in una bacinella con acqua tiepida e massaggiare dolcemente le cuticole, per andarle ad idratare prima della manicure. Inoltre un po’ di olio d’oliva sulle unghie prima di dormire aiuterà a renderle più lucide e svolgerà un’azione indurente.

L’extravergine è un alimento ad alta digeribilità, e fa bene anche nella dieta poiché è il condimento con il miglior equilibrio di grassi ed è un concentrato di vitamine e minerali. Tiene sotto controllo il colesterolo e, grazie alle sue proprietà leggermente lassative, aiuta il benessere di stomaco e intestino.

Per usufruire di tutti i benefici da parte dell’olio di oliva, ne sono necessari circa 3 o 4 cucchiai al giorno da integrare con un sano stile di vita.