Ecco che succede se si fa il bagno nelle acque di queste terme, l’esperienza è unica al mondo

Parliamo di uno dei luoghi più apprezzati da chi ama il benessere, e vuole ritagliarsi un momento di relax. Le terme sono strutture che sorgono in corrispondenza delle sorgenti termali, e nel mondo ce ne sono moltissime. Ma una in particolare è davvero un posto unico al mondo. Ecco che succede se si fa il bagno nelle sue acque.

L’acqua erogata dalla sorgente termale è calda, con temperature che possono arrivare anche a 100 °C, e di origine profonda, legata a passati fenomeni vulcanici.

I Bagni Széchenyi sono le più grandi terme di Budapest. Sono molto famose per la loro bellezza, e visitate da milioni di persone ogni anno. Eppure hanno un segreto che forse in pochi conoscono. Questi bagni infatti, hanno due Spa della birra, una pensata per i visitatori del complesso termale principale e l’altra solo per coloro che desiderano concedersi un bagno di birra.

I benefici del bagno nella birra

Come spiega Budapest Baths, “le Spa della birra offrono benefici curativi e un’esperienza rigenerante con un tocco di freschezza: puoi immergerti nella birra mentre la sorseggi!” L’acqua termale della vasca è infatti mescolata con luppolo, malto, e sale marino. Il bagno nella birra non è un’invenzione nuova, ma risale addirittura al Medioevo. Alcune fonti fanno risalire la tradizione anche al VII secolo, quando la bevanda fu prodotta per la prima volta.

Questo bagno fuori dal comune, in realtà ha dei benefici antinfiammatori. Il luppolo è un’erba antica che fornisce un effetto sedativo, facilitando il rilassamento del corpo. Il malto è ricco di vitamina B, ottima per rendere la pelle liscia e morbida. Il lievito è ricco di vitamine benefiche per unghie e capelli. Il sale marino della birra è ricco di minerali che aiutano a rilassare i muscoli. Si consiglia un bagno di circa 45 minuti nella vasca della birra, per avere tutti i benefici mentre si gode del relax.

Il bagno alla birra viene preparato con gli ingredienti della birra. Questi ingredienti secchi vengono aggiunti alla calda acqua termale a 36°C, la stessa che si trova nei vari Bagni di Budapest. Un Maestro del Bagno esperto e qualificato illustrerà gli ingredienti dello speciale bagno nel quale ci si sta per immergere, e dove si può anche bere la birra locale, servendosi da un rubinetto situato vicino alla vasca.