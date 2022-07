Estate, per i giovani un’esperienza incredibile, ecco che succede nel Lazio

Siamo nel pieno dell’estate, e le attività all’aria aperta sono all’ordine del giorno. Visitatori e turisti quest’anno avranno la possibilità di andare alla scoperta di una parte di territorio laziale ricco di tesori, misteri, storia e cultura, conosciuta come la valle del Tevere. Qualcosa di speciale li attende, vediamo di cosa si tratta.

Questa estate i giovani del Lazio avranno la possibilità di fare delle esperienze importanti, e di andare alla scoperta di un territorio ricco di storia, senza perdere il valore dell’esperienza e del divertimento. C’è in particolare una parte della Regione, la valle del Tevere, che ora è esplorabile per la prima volta in un modo straordinario.

Sport, Natura, Turismo, Navigabilità, Enogastronomia: nel Lazio questa estate è all’insegna della riscoperta della Valle del Tevere e delle sue ricchezze con TeverExplora e lo spazio di sosta Tevere Point – progetto che rientra nell’ambito di “Itinerario giovani: spazi e ostelli” iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

Palcoscenico di tutti gli eventi in programma sarà la Valle del Tevere, territorio di grande pregio paesaggistico, naturalistico, storico e archeologico. Un’area che gode di tutti i requisiti per la trasformazione in meta turistica ricca di declinazioni green ed esperienziali. L’area presenta infatti una ricchezza straordinaria in termini di biodiversità ed è caratterizzata da reperti e aree archeologiche di inestimabile valore, come il Lucus Feroniae a Capena.

Nuovissimi sono gli itinerari escursionistici, archeologici e tematici, insieme a prodotti turistici innovativi. A questo si unisce l’iniziativa Lazio In Tour, che offre la possibilità per i giovani tra i 16 e i 25 anni residenti nei comuni del Lazio, di usufruire per tutta l’estate di un biglietto interrail per viaggiare gratis fino al 15 settembre sui mezzi Cotral e Trenitalia per 30 giorni continuativi.

Teverexplora, pensato dal Collettivo Valle del Tevere – un’associazione di giovani che opera per i giovani, è anche una piattaforma concettuale e tecnologica, istituzionale, produttiva, culturale e sociale, in grado di catalizzare le migliori componenti del territorio verso uno sviluppo condiviso e sostenibile.

Info su Teverexplora.it.