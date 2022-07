Ricorda un evento storico, ecco il fatto che in pochi conoscono

Il bacio è una delle immagini più iconiche nella storia dell’umanità, sia nei film che nella vita. La passione e l’amore di due persone si possono tranquillamente riassumere in un bacio. E’ impossibile dimenticarci della proposta di matrimonio più insolente del cinema, coronata da un bacio appassionato fra Rossella O’Hara e Rhett Butler, nel film Via col Vento, oppure del bacio profondo tra Richard Gere e Julia Roberts, in Pretty Woman.

Il bacio è uno dei soggetti più riprodotti in assoluto in tutte le forme d’arte. In Italia c’è un posto dove si può vedere un bacio davvero unico, che ricorda tra l’altro un fatto storico conosciuto da molti.

La statua “Il Bacio della Memoria di un Porto” si trova a Civitavecchia nei pressi del Forte Michelangelo, lungo il Molo del bicchiere ed è stata inaugurata il 16 settembre del 2020, in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della Capitaneria di Porto. L’ideatrice del progetto è Ivana Puleo, e la statua è stata realizzata dalle fonderie Marinelli, grazie al contributo di alcuni operatori del settore marittimo e portuale, e privati.

L’opera è stata realizzata per ricordare tutti coloro che partirono dal porto di Civitavecchia, principalmente a seguito di eventi bellici, e in alcuni casi senza far più ritorno. Inoltre, è stata realizzata con l’intento di ricostruire una “memoria” perduta il 14 maggio del 1943, quando un devastante bombardamento distrusse non soltanto l’edificio storico della Capitaneria, ma gran parte del porto e dell’abitato cittadino.

La statua “Il bacio della memoria di un porto” raffigura una giovane donna che bacia un marinaio della “Regia Capitaneria di Porto”. Il materiale di costruzione è il bronzo e l’altezza è di quasi tre metri. La ragazza veste con abiti estivi degli anni ’40 mentre il marinaio indossa la vecchia divisa della Regia capitaneria di porto. Il nesso con la famosa foto iconica di Times Square è evidente. Tra l’altro proprio a Civitavecchia in questi giorni, la statua del bacio “americano”, è tornata nel luogo che l’aveva già ospitata in passato.

Il porto di Civitavecchia è conosciuto come il porto di Roma ed è stato fondato dall’imperatore Traiano nel 106 d.C. circa. Il porto di Civitavecchia insieme a Fiumicino e Gaeta, gli altri due scali del network Porti di Roma e del Lazio, si trova al centro del sistema logistico che collega Roma e il centro Italia, con il resto del mondo.

Oltre all’area laziale, il network rappresenta uno snodo di collegamento per altre regioni con i loro mercati, come la Campania, l’Umbria, la Toscana e le Marche e per l’accesso alle più importanti zone turistiche italiane ed alle grandi rotte crocieristiche del Mediterraneo.