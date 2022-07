Sesso, le posizioni migliori in base alle dimensioni maschili

Parlare di sesso è all’ordine del giorno, ma come sappiamo l’informazione a riguardo è spesso superficiale o si basa su credenze e “sentito dire”. Il benessere sessuale è un tema importante, sul quale i medici puntano molto, perché si riflette sulla salute psico-fisica della persone.

L’attività sessuale, come sappiamo, non solo è considerata uno dei piaceri della vita, ma è anche importante per la salute psico-fisica delle persone. Una buona attività sessuale infatti, aiuta a rilassarsi, scaricare le tensioni, combattere l’insonnia e i problemi cardiocircolatori, solo per elencare alcuni benefici.

Tra i mille temi intorno all’attività sessuale dei quali si parla con frequenza, c’è senza dubbio quello legato alle dimensioni del pene. Questo argomento viene spesso banalizzato, ma in alcuni casi rappresenta un problema per molti uomini. Si pensa sempre alla problematica del pene troppo piccolo, ma esistono molti casi con il problema esattamente opposto, ed entrambi possono creare difficoltà alle relazioni di chi ne soffre.

Le posizioni migliori in base alla grandezza del pene

La Durex, azienda specializzata in prodotti per il benessere ed il piacere sessuale, consiglia le posizioni più adatte in base alle dimensioni del pene.

Per la penetrazione profonda, le posizioni migliori sono tre. La prima è quella del “drago accovacciato“, in cui la donna si mette a quattro zampe con le ginocchia al bordo del letto mentre l’uomo si posiziona dietro di lei a gambe divaricate; si consiglia alla donna di tenere le gambe unite, per aumentare la sensazione di entrambi durante la penetrazione. Nell’amazzone rovesciata, la donna si mette a cavalcioni sull’uomo sdraiato supino, dandogli però le spalle; questa posizione è ideale per la donna, che riesce a muoversi liberamente, modulando il ritmo e la penetrazione.

La posizione del loto, una delle più conosciute, è semplicemente la posizione del missionario con le gambe della donne che si posizionano più in alto, agganciandosi ai fianchi dell’uomo; alzando maggiormente il bacino, la penetrazione sarà più profonda e piacevole. Durex consiglia l’aggiunta di un sex toys per aumentare la stimolazione.

Per chi ha un pene più piccolo, si consiglia la posizione della farfalla, in cui la donna si stende su di una superficie elevata, ad esempio un tavolo, a pancia in su, e l’uomo è in piedi e la penetra sollevandole i glutei, in modo tale da poter entrare più in profondità possibile. Nel Flipper l’uomo è in ginocchio, mentre la donna si sdraia sulla schiena, di modo che sarà lui a giocare con i movimenti. Si chiama ventilatore la posizione in piedi in cui la donna si poggia su una superficie piegandosi in avanti, mentre l’uomo la penetra da dietro.

Per chi ha il pene grande, la divaricata seduta è la migliore, perché la partner si può appoggiare sopra l’uomo che è seduto su una sedia o sul bordo del letto; in questo modo la donna potrà modulare la penetrazione. Stessa cosa con la posizione del cucchiaio, in cui entrambi i partner sono sdraiati su un fianco, con l’uomo dietro la donna, e la penetrazione sarà ridotta e possibile da modulare.

Consiglio sempre utile; utilizzate sempre un buon lubrificante.