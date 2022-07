Vedere film senza abbonamento streaming, succede in Italia

Gli Italiani, sono grandissimi fruitori di contenuti video in modalità streaming. Secondo le rilevazioni di EY, nel 2021 sono stati oltre 11 milioni gli abbonamenti attivi in Italia alle piattaforme Ott pay, (Netflix, Timvision, Infinity, NOW TV, Disney+, Amazon Prime Video, Eurosport Player, DAZN, Disney+, ecc.).

Rispetto al 2018, l’aumento degli utenti è stato di oltre 6,5 milioni, mentre gli abbonati alla pay tv Sky, sono circa 5 milioni. Film, documentari, concerti, programmi tv, insomma, tutto ormai è visibile comodamente da casa. Ma che succede se non si ha questa possibilità. L’idea arriva proprio in estate.

Una volta c’era la tv in casa, e se si voleva vedere un film bisognava necessariamente aspettare che arrivasse nei cinema della nostra città. E se si perdeva la visione, non c’era altro modo per vedere la pellicola scelta, se non l’uscita su videocassetta e in seguito sui famosi dvd. Con l’avvento di internet, tutto è cambiato.

Internet ha portato ad una fruizione veloce di ogni tipo di informazione e di servizio, e questo ha chiaramente coinvolto anche il settore video. Cinema e tv, con l’avvento delle piattaforme digitali che si occupano di streaming video, si possono avere subito e senza attese. Ma in estate nascono delle iniziative in grado di soddisfare la voglia di cinema di moltissime persone.

In molti comuni italiani, in estate si organizzano iniziative per poter permettere alle persone di vedere film, documentari e altro, fuori casa e in location strutturate come cinema all’aperto. In particolare nell’ambito dell’Estate Fiorentina, c’è un’iniziativa molto apprezzata ed unica nel suo genere.

Si chiama Cinema Tascabile, ed è nato 6 anni fa come iniziativa estiva pensata in particolare per le periferie fiorentine. Simbolo dell’iniziativa è un Volkswagen Bulli originale degli anni Settanta. Il Cinema Tascabile porta in pratica il cinema sotto casa, con titoli d’autore, documentari e film a tema.

Ogni settimana un film in ognuno dei quattro quartieri per quattro settimane di Cinema in luglio e agosto. I quartieri e le location coinvolti dall’iniziativa sono nel Q2 a Villa Arrivabene, nel Q3 al giardino del Centro Sociale di Sorgane, nel Q4 a Ugnano in piazza della Crezia, nel Q5 in piazza Primo Maggio a Brozzi.