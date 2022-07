Ballando con le stelle, un vip rischia di dover abbandonare, preoccupazione per la sua malattia

Ballando con le stelle è un programma televisivo della Rai ed è uno degli show più seguiti della televisione italiana. Per la prima volta andò in onda su Rai Uno nel 2005 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Una giuria di cinque esperti ha il compito di giudicare Vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi.

Quest’anno però un vip rischia di dover abbandonare la partecipazione, a causa della sua preoccupante malattia. Andiamo a vedere di chi si tratta e di quale patologia parliamo.

Ultimamente, si è vociferato che Iva Zanicchi sarà una delle prossime concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma un suo problema fisico le potrebbe impedire di partecipare.

La carriera della Zanicchi

Iva Zanicchi è una cantante italiana, nata a Ligonchio nel 1940, ed è l’unica donna ad aver vinto tre volte il Festival di Sanremo, precisamente nel 1967 con il brano Non pensare a me, nel 1969 con la canzone Zingara, e nel 1974 con Ciao Cara Come stai?. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio, è considerata una delle cinque grandi voci femminili italiane degli anni Sessanta e Settanta insieme a Mina, Patty Pravo, Orietta Berti e Milva.

Ha anche un passato in politica, eletta nel 2008 al Parlamento Europeo e venendo rieletta nel 2009 per il Popolo delle Libertà aderendo al Partito Popolare Europeo, per poi ritirarsi definitivamente dalla politica nel 2014.

La malattia di cui soffre la cantante

La cantante soffre di maculopatia, un difetto della vista che fa avere una visione distorta di tutto ciò che è dritto, e che provoca a volte difficoltà anche a percepire i colori – che vengono visti in maniera sbiadita.

La Zanicchi sembra voler superare i suoi ostacoli grazie a dei riflettori retroilluminati per poter leggere e, data la sua forza, sicuramente questo ostacolo non le sarà di impedimento per poter partecipare come aspirante ballerina alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci.